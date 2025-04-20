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45 Senedir Bitmeyen Flörtten Deren Talu'yu Şoke Edecek Matcha Setine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

45 Senedir Bitmeyen Flörtten Deren Talu'yu Şoke Edecek Matcha Setine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 18:03

Bir haftayı daha tamamladık ve her zamanki gibi haftanın finalini günün popüler tweetleri ile yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle göz doldurdu. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Kesinlikle bu o

Kesinlikle bu o
twitter.com

Yanından geçerken şöyle bir bakıp muhatap olmadan geçmelerinin kırıcılığı...

Yanından geçerken şöyle bir bakıp muhatap olmadan geçmelerinin kırıcılığı...
twitter.com

👇

O şansı da kaybettik ama

O şansı da kaybettik ama
twitter.com
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O kendinden emin duruş 👑

O kendinden emin duruş 👑
twitter.com

Bir tur daha kar yağmaz umarım

Bir tur daha kar yağmaz umarım
twitter.com

Buraya gelip ilaç yazdıran yalı sahibi de olabilirsin

Buraya gelip ilaç yazdıran yalı sahibi de olabilirsin
twitter.com

Konu bulamadımığız zamanlar için aklımızda olsun

Konu bulamadımığız zamanlar için aklımızda olsun
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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