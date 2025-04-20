45 Senedir Bitmeyen Flörtten Deren Talu'yu Şoke Edecek Matcha Setine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir haftayı daha tamamladık ve her zamanki gibi haftanın finalini günün popüler tweetleri ile yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle göz doldurdu. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃