45 Senedir Bitmeyen Flörtten Deren Talu'yu Şoke Edecek Matcha Setine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir haftayı daha tamamladık ve her zamanki gibi haftanın finalini günün popüler tweetleri ile yapıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle göz doldurdu. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
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Kesinlikle bu o
Yanından geçerken şöyle bir bakıp muhatap olmadan geçmelerinin kırıcılığı...
O şansı da kaybettik ama
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O kendinden emin duruş 👑
Bir tur daha kar yağmaz umarım
Buraya gelip ilaç yazdıran yalı sahibi de olabilirsin
Konu bulamadımığız zamanlar için aklımızda olsun
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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