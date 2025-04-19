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Yozgat’ın Moda İkonu Teyzesinden Bacılarla Kahve İçilmesi Gereken O Masaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yozgat’ın Moda İkonu Teyzesinden Bacılarla Kahve İçilmesi Gereken O Masaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 18:16

Günün en sevilen içeriğiyle karşınızdayız. Twitter aleminde dünden bu yana sular yine durulmadı. Mizahşör Twitter kullanıcıları siyasetten, günlük hayata komediye malzeme çıkarmayı başardı. Bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış ve kahkahaları toplamış? 

İyi eğlenceler diliyoruz!

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

5 kişilik profile sızan insan neler yapar neler…

5 kişilik profile sızan insan neler yapar neler…
twitter.com

Saygı duruşu 🫡

Doğru…

Doğru…
twitter.com

“Genel greve giden yumurtalık kardeşler”

“Genel greve giden yumurtalık kardeşler”
twitter.com
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Bi’ bitmediniz 👇

Bi’ bitmediniz 👇
twitter.com

Hayali saç beyazlatır…

Hayali saç beyazlatır…
twitter.com

Şu dilimizi tutmayı bi’ öğrenemedik 👇

Şu dilimizi tutmayı bi’ öğrenemedik 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere!

Yarın görüşmek üzere!
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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