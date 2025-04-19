Yozgat’ın Moda İkonu Teyzesinden Bacılarla Kahve İçilmesi Gereken O Masaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Günün en sevilen içeriğiyle karşınızdayız. Twitter aleminde dünden bu yana sular yine durulmadı. Mizahşör Twitter kullanıcıları siyasetten, günlük hayata komediye malzeme çıkarmayı başardı. Bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış ve kahkahaları toplamış?
İyi eğlenceler diliyoruz!
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Hazırsanız başlayalım!
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5 kişilik profile sızan insan neler yapar neler…
Doğru…
“Genel greve giden yumurtalık kardeşler”
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Bi’ bitmediniz 👇
Hayali saç beyazlatır…
Şu dilimizi tutmayı bi’ öğrenemedik 👇
Yarın görüşmek üzere!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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