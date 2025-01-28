Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadının Konuştuğu Muhabir Eleştirilere Yanıt Verdi

Ana akım medyanın belli başlı isimlerin görüşlerine yer vermesi ve kadrolu gazetecilerin aralarındaki tartışmalar insanları daha halkın içinden ve farklı sesleri dinlemeye itiyor. Bu boşluğu da güncel konularda sorular soran sokak röportajları karşılıyor. Ancak son zamanlarda röportajlarda kullandıkları sözlerden dolayı gözaltına alınan ve tutuklanan pek çok kişi var. NK isimli kadın da Sokak Kedisi kanalındaki konuşmaları nedeniyle tutuklandı. Bu tutuklamalara pek çok kişi alışkın olsa da röportajı yayınlayan içerik üreticilerinin bu tip söylemlere filtre uygulayıp uygulamaması gerekli mi tartışması başladı. Ebru Uzun Oruç ise gelen eleştirilere yanıt verdi.