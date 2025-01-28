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Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadının Konuştuğu Muhabir Eleştirilere Yanıt Verdi

Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadının Konuştuğu Muhabir Eleştirilere Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2025 - 16:26

Ana akım medyanın belli başlı isimlerin görüşlerine yer vermesi ve kadrolu gazetecilerin aralarındaki tartışmalar insanları daha halkın içinden ve farklı sesleri dinlemeye itiyor. Bu boşluğu da güncel konularda sorular soran sokak röportajları karşılıyor. Ancak son zamanlarda röportajlarda kullandıkları sözlerden dolayı gözaltına alınan ve tutuklanan pek çok kişi var. NK isimli kadın da Sokak Kedisi kanalındaki konuşmaları nedeniyle tutuklandı. Bu tutuklamalara pek çok kişi alışkın olsa da röportajı yayınlayan içerik üreticilerinin bu tip söylemlere filtre uygulayıp uygulamaması gerekli mi tartışması başladı. Ebru Uzun Oruç ise gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Geçtiğimiz gün NK isimli vatandaş Sokak Kedisi kanalında hükümet ve Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklandı.

Geçtiğimiz gün NK isimli vatandaş Sokak Kedisi kanalında hükümet ve Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tutukluluk duyurusu da sosyal medyada eleştirilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tutukluluk duyurusu da sosyal medyada eleştirilmişti.

Ebru Uzun Oruç ise tutukluluk kararına böyle tepki verdi.

Ebru Uzun Oruç ise tutukluluk kararına böyle tepki verdi.

Ancak eleştirilerden kaçamadı.

Ancak eleştirilerden kaçamadı.
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Ancak destekleyenler de vardı.

Ancak destekleyenler de vardı.
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Röportajı yapan muhabir eleştiriler üzerine şu yanıtı verdi.

Röportajı yapan muhabir eleştiriler üzerine şu yanıtı verdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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