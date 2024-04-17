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Şok Market, Sahaya İnmek İçin İstegelsin'i Satın Aldı

Şok Market, Sahaya İnmek İçin İstegelsin'i Satın Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 13:58

Şok Market zinciri, teslimat hizmeti veren İstegelsin'i satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın bedeli de açıklandı.

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Şok Marketler, e-ticaret tarafında da gelişim için Future Teknoloji Ticaret A.Ş kurumsal adıyla İstegelsin'in ödenmiş sermayesinin tamamına ait payları peşin olarak satın aldığı sözleşmeyi imzaladı.

Şok Marketler, e-ticaret tarafında da gelişim için Future Teknoloji Ticaret A.Ş kurumsal adıyla İstegelsin'in ödenmiş sermayesinin tamamına ait payları peşin olarak satın aldığı sözleşmeyi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesine göre ortalama olan 244,9 Milyon TL'den yüzde 10 iskonto ile 220 milyon TL olarak belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesine göre ortalama olan 244,9 Milyon TL'den yüzde 10 iskonto ile 220 milyon TL olarak belirlendi.

KAP açıklaması bu şekilde oldu.

KAP açıklaması bu şekilde oldu.
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