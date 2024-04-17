Şok Market, Sahaya İnmek İçin İstegelsin'i Satın Aldı
Şok Market, Sahaya İnmek İçin İstegelsin'i Satın Aldı
Şok Market zinciri, teslimat hizmeti veren İstegelsin'i satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın bedeli de açıklandı.
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Şok Marketler, e-ticaret tarafında da gelişim için Future Teknoloji Ticaret A.Ş kurumsal adıyla İstegelsin'in ödenmiş sermayesinin tamamına ait payları peşin olarak satın aldığı sözleşmeyi imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesine göre ortalama olan 244,9 Milyon TL'den yüzde 10 iskonto ile 220 milyon TL olarak belirlendi.
KAP açıklaması bu şekilde oldu.
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