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ŞOK'a Sinbo Vantilatör Geliyor! 14 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Sinbo Vantilatör Geliyor! 14 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.06.2025 - 18:56

ŞOK 14 - 21 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 21 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor

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Sinbo Vantilatör 899 TL

Sinbo Vantilatör 899 TL

  • Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

  • Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL 

  • Kamp Taburesi 99,95 TL

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

  • Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • Katlanır Alüminyum Masa 999 TL

  • Kamp Termos 999 TL

  • Buzzy Termos 999 TL

  • Buz Aküsü 18,50 TL 

  • Silindir Model Termal Piknik Çantası 129 TL

  • Termal Piknik Çantası 100 TL

  • Yemek Termosu 469 TL

  • Pompalı Termos 319 TL

  • Çelik Termos 469 TL

  • Desenli Termos Çanta 199 TL

  • Minderli Piknik Seti 199 TL

  • Ekose Masa Örtüsü 75 TL

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 75 TL

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 89,95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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