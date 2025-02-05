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ŞOK'a Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık Geliyor! 8 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık Geliyor! 8 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.02.2025 - 13:06

ŞOK 8 Şubat ile 15 Şubat 2025  Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Şubat ile 15 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

  • Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL,

  • İkili Sehpa 499 TL

  • Hugel 12V 60A Akü 2.190 TL, 

  • 3 litre Radyatör Antifirizi 119 TL, 

  • 5 litre Oto Cam Suyu 79,95 TL,

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL

  • Dollyland Luvlie Günlük Elbiseli Bebek 219 TL, 

  • Küp Puzzle 99,95 TL, 

  • Su Halka Oyunu 99,95 TL, 

  • Dollyland Minkie ile Defile Zamanı 79,95 TL, 

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 399 TL, 

  • Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Arabalar 79,95 TL,

  • Hot Wheels Kamyonlar 249 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,

  • Cars Arabalar 59,95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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