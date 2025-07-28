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ŞOK'a Kamp Sandalyesi Geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kamp Sandalyesi Geliyor! 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.07.2025 - 15:02

ŞOK 30 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL 

  • Kamp Taburesi 100 TL 

  • Lüks Plaj / Piknik Sandalyesi 499 TL 

  • Desenli Plaj Sandalyesi 329 TL 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 299 TL 

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

  • Kamp Matı 179 TL 

  • Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL 

  • Buzzy Termos 649 TL 

  • Kap Termos 799 TL 

  • Musluk Piknik Termosu 299 TL 

  • Buz Aküsü 18,50 TL 

  • Kamp Baltası 229 TL 

  • Kamp Bıçağı 199 TL 

  • 60'lık Lüks Mangal 399 TL 

  • 40'lık Lüks Mangal 299 TL 

  • Krone Futbol / Basketbol / Voleybol Topu 179 TL 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL 

  • Büyük Izgara Teli 75 TL 

  • Çıkartma Kitabı Çeşitleri 75 TL

Kamp ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Perilla Katlanır Balkon Masası 499 TL

Perilla Katlanır Balkon Masası 499 TL

  • 10 litre Çiçek Toprağı 29,95 TL 

  • 2 litre Orkide Toprağı 29,95 TL 

  • Rattan Desen Koltuk 499 TL 

  • Plastik Koltuk 149 TL 

  • Örgü Koltuk 399 TL 

  • Rattan Desen Sehpa 149 TL 

  • Rattan Desen Tabure 119 TL

  • Plastik Tabure 75 TL 

  • Katlanabilir Tutma Saplı Büyük Tabure 100 TL 

  • Forever Tuz Taşlı Aroma Difüzör 799 TL 

  • Ledolet Kamp Lambası 169 TL 

  • Petrix Solar Bahçe Lambası 100 TL 

  • Makaralı Led Işık Zinciri 399 TL 

  • Baharatlık Seti 119 TL 

  • Piknik Seti 149 TL

  • 33'lü Küre Buzluk 39,95 TL 

  • Mangal Maşası 34,95 TL 

  • 4'lü Küre Buzluk 14,95 TL 

  • Silikon Dondurma Kabı 50 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.299 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.299 TL

  • Kedi Su Çeşmesi 599 TL

  • Kiwi Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 1.999 TL

  • Kiwi Akıllı Takip Cihazı 349 TL

  • Kedi Taşıma Çantasi 299 TL

  • Kedi Taşıma Kutusu 199 TL

  • Kedi Tırmalama Direği 199 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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