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Skywell Fiyat Listesi Kasım 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

etiket Skywell Fiyat Listesi Kasım 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 16:06

Kasım ayı itibariyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Yeni ayın gelmesiyle birlikte güncel otomobil fiyatları da merak konusu olmuştu. Son yıllarda elektrikli otomobil kategorisinde ülkemizin önde gelen markası olmayı başaran Skywell Kasım ayı fiyatlarını güncelledi. Skywell Kasım ayı güncel fiyatları duyuruldu.

Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Çin merkezli bir marka olan Skywell, 2011 yılında pazardaki yerini aldı. Elektrikli otomobillerde bir devrim niteliğinde olan marka, özellikle Çin'de hızlı bir büyüme gösterdi. Daha sonra dünya pazarında da yerini almaya başladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Skywell ülkemizde de tercih edilmeye başlandı. Çevre dostu, sürdürülebilir bir geleceğe yaptığı yatırımlarla müşterilerin dikkatini çeken Skywell, kullanıcılarına birbirinden farklı özellikler sunuyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu tek bir modeli vardır. ET-5 isimli model iki farklı donanım seçeneği ile alıcıların beğenisine sunuluyor. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Kasım güncel fiyatları, 9 Kasım tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinden alımıştır.

Skywell ET-5 fiyat listesi Kasım 2024

Skywell ET-5 fiyat listesi Kasım 2024

ET-5 LR Legend 1.880.000 TL

ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell Özellikleri

Skywell Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

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