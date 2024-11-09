Skywell Fiyat Listesi Kasım 2024: Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend Güncel Fiyatlar

Çin merkezli bir marka olan Skywell, 2011 yılında pazardaki yerini aldı. Elektrikli otomobillerde bir devrim niteliğinde olan marka, özellikle Çin'de hızlı bir büyüme gösterdi. Daha sonra dünya pazarında da yerini almaya başladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Skywell ülkemizde de tercih edilmeye başlandı. Çevre dostu, sürdürülebilir bir geleceğe yaptığı yatırımlarla müşterilerin dikkatini çeken Skywell, kullanıcılarına birbirinden farklı özellikler sunuyor.