SkyNews’tn Bomba İddia: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nı Hackledi
SkyNews’tn Bomba İddia: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nı Hackledi
İngiltere Savunma Bakanlığı personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi.
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SkyNews haberine göre; Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi.
Bakanlık personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi.
İddiaya göre hackleme girişiminin mevcut hizmet personellerinin listesi ve bazı gazilerin bulunduğu bir bordro sistemine yönelik olduğu, personele yatırılacak maaşların ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı çalışanlarının verilerini hacklemeye yönelik iki ya da üç girişimde bulunmakla suçlanıyor.
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