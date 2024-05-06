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SkyNews’tn Bomba İddia: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nı Hackledi

SkyNews’tn Bomba İddia: Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı’nı Hackledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.05.2024 - 01:03

İngiltere Savunma Bakanlığı personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi.

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SkyNews haberine göre; Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi.

SkyNews haberine göre; Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı hackledi.

Bakanlık personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi.

Bakanlık personelinin banka hesapları dahil kişisel bilgilerini hedef alan büyük bir veri sızıntısının gerçekleştiği iddia edildi.

İddiaya göre hackleme girişiminin mevcut hizmet personellerinin listesi ve bazı gazilerin bulunduğu bir bordro sistemine yönelik olduğu, personele yatırılacak maaşların ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İddiaya göre hackleme girişiminin mevcut hizmet personellerinin listesi ve bazı gazilerin bulunduğu bir bordro sistemine yönelik olduğu, personele yatırılacak maaşların ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı çalışanlarının verilerini hacklemeye yönelik iki ya da üç girişimde bulunmakla suçlanıyor.

Çin, İngiltere Savunma Bakanlığı çalışanlarının verilerini hacklemeye yönelik iki ya da üç girişimde bulunmakla suçlanıyor.
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