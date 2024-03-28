Siyasilerden Gelen Mesajlar Nasıl Engellenir?
Siyasilerden Gelen Mesajlar Nasıl Engellenir?
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine gün saymaya başladı. Adayların yavaş yavaş seçim çalışmalarını noktalandırdığı bu dönemde vatandaşlara ulaşmak için en çok tercih edilen yöntem ise kısa mesajlar oldu. Peki siyasilerden gelen kısa mesajlar nasıl engellenir?
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Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Siyasi partiler ve adayların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında ise vatandaşlara kısa mesaj göndermek geliyor.
Peki Seçim Mesajları Nasıl Engellenir?
Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu "İleti Yöntem Sistemi" ile kısa mesaj izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.
iPhone'da Siyasi Mesaj Engelleme
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Android'de Siyasi Mesajları Engelleme
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