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Siyasilerden Gelen Mesajlar Nasıl Engellenir?

Siyasilerden Gelen Mesajlar Nasıl Engellenir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 14:29

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine gün saymaya başladı. Adayların yavaş yavaş seçim çalışmalarını noktalandırdığı bu dönemde vatandaşlara ulaşmak için en çok tercih edilen yöntem ise kısa mesajlar oldu. Peki siyasilerden gelen kısa mesajlar nasıl engellenir?

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Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Vatandaşlar, belediye başkanları, il genel meclisi ve muhtar adayları için oy kullanacak. Birçok siyasi partinin adayının rekabet içerisinde olduğu yerel seçimlerde adaylar ise pek çok çalışma yürütüyor.

Siyasi partiler ve adayların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında ise vatandaşlara kısa mesaj göndermek geliyor.

Siyasi partiler ve adayların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında ise vatandaşlara kısa mesaj göndermek geliyor.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmasanız dahi, cep telefonlarına adaylardan seçim mesajları gönderilebiliyor. Ancak pek çok siyasi isimden üst üste gelen bu kısa mesajlar kimi zaman bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.

Peki Seçim Mesajları Nasıl Engellenir?

Peki Seçim Mesajları Nasıl Engellenir?

Siyasi partiler, adaylar veya istenmeyen kaynaktan gelen mesajları engellemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden en güvenilir olanı ise kısa mesajları e-devlet üzerinden engellemek.

Kısa mesajları e-devlet üzerinden engellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

  • e-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın

  • Ardından Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunmuş olduğu 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' uygulamasına giriş yapın.

  • e-devlet sistemi üzerindeki arama butonunu kullanabilirsiniz.

  • Bu sistem üzerinden adınıza kayıtlı olan telefon numarasına gelen kısa mesajları filtreleyebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu "İleti Yöntem Sistemi" ile kısa mesaj izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu "İleti Yöntem Sistemi" ile kısa mesaj izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

İYS sistemi üzerinden elektronik ileti izinlerinizi kontrol edebilir, istenmeyen kaynaklardan gelen mesajları engelleyebilirsiniz.

Ancak bu sistem üzerinde yalnızca ticari elektronik iletilerin geçerli olduğunu da belirtiliyor. 

Sisteme buradan giriş yapabilirsiniz.

iPhone'da Siyasi Mesaj Engelleme

iPhone'da Siyasi Mesaj Engelleme

iOS işletim sistemine sahip telefonlarda, istemediğiniz kaynaklardan gelen mesajları aşağıdaki adımları izleyerek engelleyebilirsiniz;

  • Gelen mesajlar menüsüne giderek ilgili sohbet ekranını açın

  • En üstte ve ortada bulunan kişinin üzerine dokunun

  • Kişinin üzerine dokunduğunuzda açılan pencereden sağdaki bilgi ekranına dokunun

  • Açılan ekranda bulunan 'kişiyi engelle' seçeneğini seçtikten sonra, bu numaradan gelen mesajları engellemiş olacaksınız.

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Android'de Siyasi Mesajları Engelleme

Android'de Siyasi Mesajları Engelleme

Android telefonlarda istenmeyen kaynaktan gelen mesajları engellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

  • Gelen kutusundan ilgili sohbet ekranını açın

  • Ekranın sağ üst kısmında bulunan üç noktaya dokunun

  • Açılan sekmeden ayrıntılar seçeneğine dokunun

  • Karşınıza çıkan seçeneklerden 'engelle ve spam olarak bildir' seçeneğine dokunun

  • Açılan ekranda 'tamam' seçeneğine dokunduğunuzda istenmeyen kaynaklardan gelen mesajları engellemiş olacaksınız.

Bazı telefon modellerinde yukarıda listelenen adımlar değişiklik gösterebilir.

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