Siyasiler En Çok Hangi Sosyal Medya Platformunda Etkili?
Siyasiler En Çok Hangi Sosyal Medya Platformunda Etkili?
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Siyasi liderler ve siyasi partiler, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Temmuz ayı verileri hesaplandığında sosyal medyada en aktif olan siyasi isimler de görüldü.
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Instagram'da önde olan ismin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu görüldü.
Temmuz ayında 80 içerik paylaşan Erdoğan'ın Faceebok'da açık ara birinci konumda.
X'teki (Twitter) durum ise biraz daha farklılaşıyor.
Partilerin sosyal medya performansı incelendiğinde, AKP'nin Facebook'da 3 milyon beğenisi, 182 içeriği olduğu görülüyor.
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Instagram'ı en aktif kullanan siyasi parti ise CHP.
CHP'li Belediye Başkanları dikkate alındığındaysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter, Facebook ve Instagram'da birinci sırada olduğu görülüyor.
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