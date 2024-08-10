Siyasiler En Çok Hangi Sosyal Medya Platformunda Etkili?

Siyasi isimler ve siyasi partiler, sosyal medyada oldukça aktif. Peki hangi isim, hangi sosyal medyayı daha çok kullanıyor? En çok takipçisi olan kim? Cumhuriyet'in aktardığına göre, Curnata Ajansı siyasilerin Temmuz ayı performans listesini çıkardı.

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