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Siyasiler En Çok Hangi Sosyal Medya Platformunda Etkili?

Siyasiler En Çok Hangi Sosyal Medya Platformunda Etkili?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 08:41

Siyasi isimler ve siyasi partiler, sosyal medyada oldukça aktif. Peki hangi isim, hangi sosyal medyayı daha çok kullanıyor? En çok takipçisi olan kim? Cumhuriyet'in aktardığına göre, Curnata Ajansı siyasilerin Temmuz ayı performans listesini çıkardı.

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Siyasi liderler ve siyasi partiler, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Temmuz ayı verileri hesaplandığında sosyal medyada en aktif olan siyasi isimler de görüldü.

Siyasi liderler ve siyasi partiler, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Temmuz ayı verileri hesaplandığında sosyal medyada en aktif olan siyasi isimler de görüldü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Curnata Ajansı Temmuz ayı içerisinde hangi ismin ne kadar paylaşım yaptığını ve ne kadar etkileşim sahibi olduğunu raporlaştırdı.

Instagram'da önde olan ismin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu görüldü.

Instagram'da önde olan ismin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu görüldü.

Erdoğan'ın Instagram'daki paylaşım sayısı 97, İmamoğlu'nun 72, Özgür Özel'in ise116 oldu. 

Erdoğan'ın takipçi sayısı 11,7 milyon, İmamoğlu'nun takipçi sayısı ise 8,1 milyon oldu.

Temmuz ayı içerisinde yükseliş gösteren ismin Özgür Özel olduğu görüldü.

Temmuz ayında 80 içerik paylaşan Erdoğan'ın Faceebok'da açık ara birinci konumda.

Temmuz ayında 80 içerik paylaşan Erdoğan'ın Faceebok'da açık ara birinci konumda.

Facebook'da beğeni sayısı 10.2 milyon olan Erdoğan'ın en yakın rakibi ise 2.1 milyon beğeni sayısıyla 

CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

X'teki (Twitter) durum ise biraz daha farklılaşıyor.

X'teki (Twitter) durum ise biraz daha farklılaşıyor.

Twitter'da Erdoğan'ın 7,1 bin ve Kılıçdaroğlu'nun 51 bin kaybı olduğu görülüyor. Öte yandan İmamoğlu'nun 36 binlik bir artışı olduğu göze çarpıyor. İmamoğlu, Özel ve Özdağ X'teki paylaşım sayısında ilk üçte yer alıyor.

Partilerin sosyal medya performansı incelendiğinde, AKP'nin Facebook'da 3 milyon beğenisi, 182 içeriği olduğu görülüyor.

Partilerin sosyal medya performansı incelendiğinde, AKP'nin Facebook'da 3 milyon beğenisi, 182 içeriği olduğu görülüyor.

255 içeriği olan CHP'nin beğeni sayısı 1,6 milyon iken 109 içeriği olan MHP'nin beğeni sayısı ise 2,2 milyon.

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Instagram'ı en aktif kullanan siyasi parti ise CHP.

Instagram'ı en aktif kullanan siyasi parti ise CHP.

AKP'nin Instagram'da 1.7 milyon takipçisi, 81 içeriği bulunuyor. Öte yandan CHP'nin 215, Yeniden Refah'ın 123 içeriği bulunuyor. Instagram'da artış yaşayan siyasi parti, CHP olarak göze çarpıyor.

CHP'li Belediye Başkanları dikkate alındığındaysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter, Facebook ve Instagram'da birinci sırada olduğu görülüyor.

CHP'li Belediye Başkanları dikkate alındığındaysa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter, Facebook ve Instagram'da birinci sırada olduğu görülüyor.

Araştırmaya dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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