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Şırnak’ta 20 Dakika Yağan Yağmur Hayatı Felç Etti, Sokaklar Göle Döndü

Şırnak’ta 20 Dakika Yağan Yağmur Hayatı Felç Etti, Sokaklar Göle Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.05.2024 - 18:06

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.

Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.

Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı.

Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.
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