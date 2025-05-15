Sirkadiyen Beslenme ve Cinsel Yaşam
Sirkadiyen ritimler, 24 saatlik döngülerde gerçekleşen biyolojik süreçlerdir ve vücut fonksiyonlarının büyük bir kısmını düzenler. Uyku-uyanıklık döngüsü, hormon salgılanması, vücut ısısı ve metabolizma gibi süreçler sirkadiyen ritimlerle kontrol edilir. Sirkadiyen beslenme ise, bu biyolojik ritimlere uyumlu olarak yapılan beslenme düzenlemelerini ifade eder. Son yıllarda, sirkadiyen beslenmenin genel sağlık üzerinde önemli etkileri olduğu kadar cinsel sağlık üzerinde de önemli etkileri olabileceği anlaşılmıştır.
Sirkadiyen Ritimler ve Cinsel Sağlık
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