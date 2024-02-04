Sıradanlıktan Uzak Ve İlginç Hobileriyle Dikkatimizi Çekmeyi Başaran 15 Kişi
Sıradanlıktan Uzak Ve İlginç Hobileriyle Dikkatimizi Çekmeyi Başaran 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı hobiler çokça zaman istediği kadar aynı zamanda çok masraflı olabiliyor. Bu yüzden bu tip hobileri ne yazık ki isteyen herkes yapamıyor. Gelin bunlardan bazıları nelermiş bir bakalım!
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1. ''Eskiden Hindistan'daki Shimla'da, İngiliz lordları ve Hint maharajaları yılda bir kez buluşurdu ve fil polo oynarlardı.''
2. ''Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk işim, lüks yapılara odaklanan bir şirkette proje yönetimiydi.''
3. ''Her gün jet ski yapıyorum.''
4. ''Triatlon kolay ulaşılabilir bir spor çünkü tek ihtiyacınız olan bir bisiklet ve havuz ama genellikle zengin insanlar arasında daha popüler bir hobi.''
5. ''Her hafta sonu düzenli bir şekilde golf oynamaya giden o kesim.''
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6. ''Avcılık sanılandan çok daha fazla emek ve para istiyor.''
7. ''Bugüne dek Lakros diye bir spor olmadığını duymamıştım bile. Sonra sadece fakir olduğumu anladım.''
8. ''Açık arttırmalara gidip antika ve sıra dışı ürünler almak. ''
9. ''Yelkenli yarışları.''
10. ''Coachella tutkunları genellikle zengin insanlar oluyor. Hatta onlar için bunu yapmak bir tutkudan da öte.''
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11. ''Araba koleksiyonu yapanlar.''
12. ''Tenis. Tamam özellikle bir zengin sporu olmayabilir ama tenis oynayan çoğu kişi o 'zengin çocuk' imajını veriyor.''
13. ''At sürmeyi ve o jilet gibi kombinleri giymeyi içeren tüm sporlar.''
14. ''Bugüne kadar eskrim yaptığını gördüğüm tüm insanlar zengindi.''
15. ''Özel pilot lisansı almak ve bir jet sahibi olmak.''
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