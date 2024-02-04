Sıradanlıktan Uzak Ve İlginç Hobileriyle Dikkatimizi Çekmeyi Başaran 15 Kişi

''Bu şirket için çalıştığım dönemde, mimarlık, tasarım ve İnşaat konularında hobisi olan bir sürekli müşterimiz vardı. Kendisi bir konumu seçer, bir arazi satın alır, ne inşa edileceğini tasarlar ve ardından çalıştığım şirketi istediği projeyi yapması için görevlendirirdi. Bu müşteri için dünya genelinde yaklaşık 12 farklı projede çalıştım.''