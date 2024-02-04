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Sıradanlıktan Uzak Ve İlginç Hobileriyle Dikkatimizi Çekmeyi Başaran 15 Kişi

Sıradanlıktan Uzak Ve İlginç Hobileriyle Dikkatimizi Çekmeyi Başaran 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 07:01

Bazı hobiler çokça zaman istediği kadar aynı zamanda çok masraflı olabiliyor. Bu yüzden bu tip hobileri ne yazık ki isteyen herkes yapamıyor. Gelin bunlardan bazıları nelermiş bir bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Eskiden Hindistan'daki Shimla'da, İngiliz lordları ve Hint maharajaları yılda bir kez buluşurdu ve fil polo oynarlardı.''

'' Tam olarak duyduğunuz gibi, polo oyunuydu, ancak oyuncular at yerine filler üzerinde oynuyorlardı.

Bir gazeteci, oyunculardan birine dünyada bu kadar yoksulluk varken bundan suçluluk duyup duymadıklarını sordu. Aristokrat ise 'Seçkin mi?! Saçmalık! Buraya gelip oynamak isteyen herkesi mutlaka bekliyoruz. Üstelik hiçbir ücret yok. Ama unutmayın, kendi filinizi getirmeniz gerekiyor. dedi.''

2. ''Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk işim, lüks yapılara odaklanan bir şirkette proje yönetimiydi.''

2. ''Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk işim, lüks yapılara odaklanan bir şirkette proje yönetimiydi.''

''Bu şirket için çalıştığım dönemde, mimarlık, tasarım ve İnşaat konularında hobisi olan bir sürekli müşterimiz vardı. Kendisi bir konumu seçer, bir arazi satın alır, ne inşa edileceğini tasarlar ve ardından çalıştığım şirketi istediği projeyi yapması için görevlendirirdi. Bu müşteri için dünya genelinde yaklaşık 12 farklı projede çalıştım.''

3. ''Her gün jet ski yapıyorum.''

3. ''Her gün jet ski yapıyorum.''

4. ''Triatlon kolay ulaşılabilir bir spor çünkü tek ihtiyacınız olan bir bisiklet ve havuz ama genellikle zengin insanlar arasında daha popüler bir hobi.''

4. ''Triatlon kolay ulaşılabilir bir spor çünkü tek ihtiyacınız olan bir bisiklet ve havuz ama genellikle zengin insanlar arasında daha popüler bir hobi.''

5. ''Her hafta sonu düzenli bir şekilde golf oynamaya giden o kesim.''

5. ''Her hafta sonu düzenli bir şekilde golf oynamaya giden o kesim.''
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6. ''Avcılık sanılandan çok daha fazla emek ve para istiyor.''

6. ''Avcılık sanılandan çok daha fazla emek ve para istiyor.''

7. ''Bugüne dek Lakros diye bir spor olmadığını duymamıştım bile. Sonra sadece fakir olduğumu anladım.''

7. ''Bugüne dek Lakros diye bir spor olmadığını duymamıştım bile. Sonra sadece fakir olduğumu anladım.''

8. ''Açık arttırmalara gidip antika ve sıra dışı ürünler almak. ''

8. ''Açık arttırmalara gidip antika ve sıra dışı ürünler almak. ''

9. ''Yelkenli yarışları.''

9. ''Yelkenli yarışları.''

10. ''Coachella tutkunları genellikle zengin insanlar oluyor. Hatta onlar için bunu yapmak bir tutkudan da öte.''

10. ''Coachella tutkunları genellikle zengin insanlar oluyor. Hatta onlar için bunu yapmak bir tutkudan da öte.''
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11. ''Araba koleksiyonu yapanlar.''

11. ''Araba koleksiyonu yapanlar.''

12. ''Tenis. Tamam özellikle bir zengin sporu olmayabilir ama tenis oynayan çoğu kişi o 'zengin çocuk' imajını veriyor.''

12. ''Tenis. Tamam özellikle bir zengin sporu olmayabilir ama tenis oynayan çoğu kişi o 'zengin çocuk' imajını veriyor.''

13. ''At sürmeyi ve o jilet gibi kombinleri giymeyi içeren tüm sporlar.''

13. ''At sürmeyi ve o jilet gibi kombinleri giymeyi içeren tüm sporlar.''

14. ''Bugüne kadar eskrim yaptığını gördüğüm tüm insanlar zengindi.''

14. ''Bugüne kadar eskrim yaptığını gördüğüm tüm insanlar zengindi.''

15. ''Özel pilot lisansı almak ve bir jet sahibi olmak.''

15. ''Özel pilot lisansı almak ve bir jet sahibi olmak.''

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