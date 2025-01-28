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Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Faaliyetleriyle İlgili "Devlet Bize Karışmıyor" Dedi

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Faaliyetleriyle İlgili "Devlet Bize Karışmıyor" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2025 - 10:17

Devletin dizi ve sinema sektöründeki dahili Ayşe Barım olayıyla bir kez daha gündeme geldi. Tekelleşme iddiasıyla başlayan soruşturma, Gezi Parkı'na kadar geldi. Dün gece de Ayşe Barım tutuklandı. Bu esnada sinemaya dair Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den de sektöre dair açıklamalar geldi. Sabah gazetesine konuşan güven 'Devlet bize karışmıyor.' dedi. 

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Birol Güven bir süredir Sinema Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Sabah gazetesine konuşan Güven, faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Birol Güven bir süredir Sinema Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Sabah gazetesine konuşan Güven, faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Güven, bürokrasinin gücüne vurgu yaparak "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem." açıklaması yaptı.

Güven, bürokrasinin gücüne vurgu yaparak "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem." açıklaması yaptı.

"Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar veriyor." diyen Birol Güven, bu paranın dağıtılmasına devletin dahlinin olmadığını söyledi.

"Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar veriyor." diyen Birol Güven, bu paranın dağıtılmasına devletin dahlinin olmadığını söyledi.

Birol Güven, "8 kişiden oluşan bir kurulumuz var. 7'si sivil toplum örgütlerinden. Devletten bir kişi var o da benim." dedi. Güven, "Bu kurulda benim desteklemediğim bir film de desteklenebilir." açıklaması yaptı.

Birol Güven, "8 kişiden oluşan bir kurulumuz var. 7'si sivil toplum örgütlerinden. Devletten bir kişi var o da benim." dedi. Güven, "Bu kurulda benim desteklemediğim bir film de desteklenebilir." açıklaması yaptı.

Güven, "Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz. Oy çokluğu ile de olabilir, oy birliği ile de olabilir." şeklinde konuştu.

Güven, "Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz. Oy çokluğu ile de olabilir, oy birliği ile de olabilir." şeklinde konuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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