Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Faaliyetleriyle İlgili "Devlet Bize Karışmıyor" Dedi

Devletin dizi ve sinema sektöründeki dahili Ayşe Barım olayıyla bir kez daha gündeme geldi. Tekelleşme iddiasıyla başlayan soruşturma, Gezi Parkı'na kadar geldi. Dün gece de Ayşe Barım tutuklandı. Bu esnada sinemaya dair Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den de sektöre dair açıklamalar geldi. Sabah gazetesine konuşan güven 'Devlet bize karışmıyor.' dedi.

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