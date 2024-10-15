Sindirim Sistemin Kadar Mutlu Olabilirsin!
Sindirim sisteminizi mutlu edin!
Ayurveda Tıbbı, klasik Batı tıbbı tarafından da keşfedilmeye başlanan çok önemli bu bilgiyi binlerce yıldır söylüyordu: “Kronik hastalıklar, kilo problemi, beyin fonksiyonlarında bozulma gibi tüm sağlığımız üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri sindirim sistemi sağlığımızdır.”
Ayurveda’da “ne yersen, o’sun” sözü yerine, “neyi sindirebiliyorsan, o’sun” yaklaşımı esastır.
Peki, sindirim sisteminizin mutlu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?
Ø Her gün düzenli ve konforlu bir şekilde, muz formunda tuvalete çıkıyor musunuz?
Ø Yoksa iki günde bir, hatta bazen 3 günde biri buluyor mu dışkı tahliyeniz?
Ø Tuvaletinizi yaptıktan sonra bağırsaklarınızda tamamen boşalma ve hafiflik hissini deneyimliyor musunuz?
Ø Yoksa tuvalete gittiğiniz halde yeterince boşalmamışlık hissi devam mı ediyor?
Her gün, en az bir defa, genelde sabahları kalktıktan sonra yarım saat içinde, konforlu bir şekilde tuvalete gidiyor ve tuvalet sonrası hafiflediğinizi hissediyorsanız sindirim sisteminiz düzenli ve sağlıklı olarak çalışıyor demektir.
Bu arada Ayurveda’ya göre sindirim sistemimizde sadece yediklerimiz sindirilmiyor. Beş duyumuzla algılayarak aklımızın kovasında biriken tüm duygu, düşünce ve deneyimlerimizin bir kısmı da sindirim sistemimizde metabolize oluyor, yani dönüştürülerek hem fizik, hem de zihin bedenden tahliye ediliyor.
Sindirim günlük yaşamımızda yaptığımız her eylemi etkiler. Düşünce yapınızı, spor hayatınızı, yaratıcılığınızı, odaklanmanızı ve kesinlikle cinsel hayatınızı da!
Güçlü bir sindirim, gıdalardan besin değerini çıkarır, vücudu yapılandırır, tamir eder, toksinlerden arındırır ve beyne enerji sağlar. Duygu durumunuzun dengesine de sindirim sistemi karar verir; öyle ki eğer o rahatsızsa ve mutlu değilse, siz de duygusal olarak kendinizi aynen o şekilde hissedersiniz.