Sindirim Sistemin Kadar Mutlu Olabilirsin!

Tüm gün üzerine hafif zeytinyağı gezdirilmiş haşlanmış brokoli yiyerek sağlıklı bir seçim yapmış olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama eğer sindirim ateşiniz zayıfsa ve haşlanmış sebzeyi dahi doğru düzgün şekilde metabolize edebilecek gücü yoksa o brokoli size şifa yerine zehir olur.

Bağırsaklarımız aynı zamanda vücudun en büyük bağışıklık organıdır. Bağırsak florası bozulmaya başladığı andan itibaren bağışıklık zayıflamaya, inflamasyon oranı artmaya, fiziksel ve zihinsel olarak muhtelif semptomlar baş göstermeye başlar.

Bu nedenle bütünsel sağlık ve dengenin en önemli ikinci temel taşı kuvvetli bir sindirim sistemine sahip olmakta yatar.

Bilim insanları tarafından ikinci beynimiz olarak adlandırılan sindirim sistemimiz hem fiziksel, hem de duygusal durumumuzun ana belirleyicisidir.

Mutluluk hormonu serotoninin %80-95’inin kalın bağırsak duvarlarında salgılandığını hala bilmiyorsanız hemen sindirim sisteminizle daha iyi ilişkiler kurmaya başlayın derim.