Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sindirim Sistemin Kadar Mutlu Olabilirsin!

etiket Sindirim Sistemin Kadar Mutlu Olabilirsin!

Ebru Şinik
Ebru Şinik - yazio
15.10.2024 - 23:59

Sindirim sisteminizi mutlu edin! 

Ayurveda Tıbbı, klasik Batı tıbbı tarafından da keşfedilmeye başlanan çok önemli bu bilgiyi binlerce yıldır söylüyordu: “Kronik hastalıklar, kilo problemi, beyin fonksiyonlarında bozulma gibi tüm sağlığımız üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri sindirim sistemi sağlığımızdır.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayurveda’da “ne yersen, o’sun” sözü yerine, “neyi sindirebiliyorsan, o’sun” yaklaşımı esastır.

Ayurveda’da “ne yersen, o’sun” sözü yerine, “neyi sindirebiliyorsan, o’sun” yaklaşımı esastır.

Tüm gün üzerine hafif zeytinyağı gezdirilmiş haşlanmış brokoli yiyerek sağlıklı bir seçim yapmış olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama eğer sindirim ateşiniz zayıfsa ve haşlanmış sebzeyi dahi doğru düzgün şekilde metabolize edebilecek gücü yoksa o brokoli size şifa yerine zehir olur.

Bağırsaklarımız aynı zamanda vücudun en büyük bağışıklık organıdır. Bağırsak florası bozulmaya başladığı andan itibaren bağışıklık zayıflamaya, inflamasyon oranı artmaya, fiziksel ve zihinsel olarak muhtelif semptomlar baş göstermeye başlar.

Bu nedenle bütünsel sağlık ve dengenin en önemli ikinci temel taşı kuvvetli bir sindirim sistemine sahip olmakta yatar.

Bilim insanları tarafından ikinci beynimiz olarak adlandırılan sindirim sistemimiz hem fiziksel, hem de duygusal durumumuzun ana belirleyicisidir.

Mutluluk hormonu serotoninin %80-95’inin kalın bağırsak duvarlarında salgılandığını hala bilmiyorsanız hemen sindirim sisteminizle daha iyi ilişkiler kurmaya başlayın derim.

Peki, sindirim sisteminizin mutlu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Ø  Her gün düzenli ve konforlu bir şekilde, muz formunda tuvalete çıkıyor musunuz?

Ø  Yoksa iki günde bir, hatta bazen 3 günde biri buluyor mu dışkı tahliyeniz?

Ø  Tuvaletinizi yaptıktan sonra bağırsaklarınızda tamamen boşalma ve hafiflik hissini deneyimliyor musunuz?

Ø  Yoksa tuvalete gittiğiniz halde yeterince boşalmamışlık hissi devam mı ediyor?

Her gün, en az bir defa, genelde sabahları kalktıktan sonra yarım saat içinde, konforlu bir şekilde tuvalete gidiyor ve tuvalet sonrası hafiflediğinizi hissediyorsanız sindirim sisteminiz düzenli ve sağlıklı olarak çalışıyor demektir.

Bu arada Ayurveda’ya göre sindirim sistemimizde sadece yediklerimiz sindirilmiyor. Beş duyumuzla algılayarak aklımızın kovasında biriken tüm duygu, düşünce ve deneyimlerimizin bir kısmı da sindirim sistemimizde metabolize oluyor, yani dönüştürülerek hem fizik, hem de zihin bedenden tahliye ediliyor.

 Sindirim günlük yaşamımızda yaptığımız her eylemi etkiler. Düşünce yapınızı, spor hayatınızı, yaratıcılığınızı, odaklanmanızı ve kesinlikle cinsel hayatınızı da!

Güçlü bir sindirim, gıdalardan besin değerini çıkarır, vücudu yapılandırır, tamir eder, toksinlerden arındırır ve beyne enerji sağlar. Duygu durumunuzun dengesine de sindirim sistemi karar verir; öyle ki eğer o rahatsızsa ve mutlu değilse, siz de duygusal olarak kendinizi aynen o şekilde hissedersiniz.

Zaten sindirim sisteminin, yani enterik sinir sisteminin diğer bir ismi de duygusal beyindir.

Zaten sindirim sisteminin, yani enterik sinir sisteminin diğer bir ismi de duygusal beyindir.

Zayıf sindirim ise toksinlerin vücutta birikmesine ve tüm bedende genel bir inflamasyona yani doku iltihaplanmasına sebep olur. Artık çok iyi biliyoruz ki sağlıklı beslenmenin ilk prensibi inflamasyon önleyici olan beslenme şeklidir. Ayurvedik Beslenmenin temeli de bu prensibe dayanır.

Sağlık güçlü bir sindirim, hastalık ise zayıf bir sindirim neticesinde ortaya çıkar. Zayıf sindirim her kronik hastalığın sebebidir.

Bana yeni gelen bir danışanımda ilk sorduğum sorulardan biri sindirim sistemi dengesi olur. Çünkü Ayurveda’ya göre sindirim sistemini dengelemeden vücudun diğer bölümlerine geçiş yapılamaz. Önce hemen hemen tüm diğer dengesizliklerin ana kaynağı olan sindirim sistemi şifalandırılmalı ve daha sonra veya eş zamanlı olarak diğer semptomların nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılmalıdır.

Dengeli bir sindirim sistemi fiziksel sağlığın en önemli belirleyici faktörüdür. Vücut besinleri sindirdikçe gıda maddelerini parçalara ayırır ve onları dokulara, enerjiye ve atıklara dönüştürerek metabolize eder.

Düzgün bir sindirim hem kilo yönetiminin, hem duygusal sağlımızın, hem de fizyolojik sağlığımızın en önde gelen temel sağlayıcılarındandır.

Bir sonraki yazımda 'Sindirim Sisteminizi Nasıl Mutlu Edebilirsiniz?' başlığı altında sizlere efektif öneriler vereceğim.

YouTube

Instagram

Facebook

Twitter

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam