Sınavda Kesin Çıkar!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı dün yapıldı. Sınav 15 Haziran Pazar günü iki oturum hâlinde tamamlandı. Bu yıl sınava toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hazır milyon tane öğrenci ve velileriile ilgili konuşuyorken “sınavlarla” ilgili bir şey söyleyelim.

Dün ben de bir eğitim zirvesindeydim. Oksijen Yayınlarından Harun Tursun etkili sınav hazırlanma taktikleri sunumu yapıyor. Oldukça etkileciydi. Sürekli anadil becerisinden söz ediyor ve paragraf okumalarını destekleyen içeriği ile kitaplarını yazdıklarını anlatıyor. Ona göre; bir sınavda paragrafların yapısal değişimi hakkında bilgi alabileceğiniz, sınavda süre kaybetmemek için önemli teknik detaylara ulaşabileceğiniz kitaplar yazıyorlar. Oksijen Yayınlarında farklı yaş kategorilerine seslendiklerini, onlara özel öğrenme içerikleri oluşturduklarını, eğitim düzeyine göre farklı içerikler inşa ettiklerini anlatıyor. Harun Tursun, Oksijen Yayınlarının AYT için ayrı biçimde hazırlandığını, sayısal ve sözel dersler için ayrı içerikler oluşturduğunu, öğrencilerin zamanı etkili şekilde kullanmayı ve soru çözüm tekniklerini öğrenebildiğini ifade ederken, konu anlatımı ile birlikte öne çıkan serilerin öneminden söz ediyor. Aynı zamanda “sadece test olarak hazırlanan kitapların” sınavlarda alınan puanların yükselmesini hedeflediğini de ifade ediyor.

Harun Tursun, sınav yayıncılığında efsane olmuş biri isim. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren ve o yıldan 2017 yılına kadar aktif olarak öğretmenlik yapan Tursun, 2017 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesinde öğretmenlik yaparken istifa ediyor. 2017 yılından beri ise sadece yazarlık yapıyor. İlk kitabını 2007 yılında Karekök yayınlarına yazıyor.

Aynı yayınevinden 2 kitabı daha çıktı. Sonra 2015 yılında arkadaşlarıyla Paraf Yayınlarını kuruyor. Burada onlarca kitap yazıyor. Bu kitaplar Türkiye’nin çok satan Türkçe, paragraf, edebiyat kitapları oluyor. Burada haklı bir ün kazanıyor. 2020 yılında ortaklarıyla Oksijen Yayınlarını kuruyor. Burada da 6 kitap yazıyor. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 30 kitap, 100 binden fazla soru yazıyor. Bu kadar büyük bir tecrübe Harun Tursun ve bizde sorduk. Bize şu sınav meselesini, başarı meselesini anlatmasını istedik...