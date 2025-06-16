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Sınavda Kesin Çıkar!

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Burçak Yüce
Burçak Yüce - yazio
16.06.2025 - 11:44

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı dün yapıldı. Sınav 15 Haziran Pazar günü iki oturum hâlinde tamamlandı. Bu yıl sınava toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hazır milyon tane öğrenci ve velileriile ilgili konuşuyorken “sınavlarla” ilgili bir şey söyleyelim. 

Dün ben de bir eğitim zirvesindeydim. Oksijen Yayınlarından Harun Tursun etkili sınav hazırlanma taktikleri sunumu yapıyor. Oldukça etkileciydi. Sürekli anadil becerisinden söz ediyor ve paragraf okumalarını destekleyen içeriği ile kitaplarını yazdıklarını anlatıyor. Ona göre; bir sınavda paragrafların yapısal değişimi hakkında bilgi alabileceğiniz, sınavda süre kaybetmemek için önemli teknik detaylara ulaşabileceğiniz kitaplar yazıyorlar. Oksijen Yayınlarında farklı yaş kategorilerine seslendiklerini, onlara özel öğrenme içerikleri oluşturduklarını, eğitim düzeyine göre farklı içerikler inşa ettiklerini anlatıyor. Harun Tursun, Oksijen Yayınlarının AYT için ayrı biçimde hazırlandığını, sayısal ve sözel dersler için ayrı içerikler oluşturduğunu, öğrencilerin zamanı etkili şekilde kullanmayı ve soru çözüm tekniklerini öğrenebildiğini ifade ederken, konu anlatımı ile birlikte öne çıkan serilerin öneminden söz ediyor. Aynı zamanda “sadece test olarak hazırlanan kitapların” sınavlarda alınan puanların yükselmesini hedeflediğini de ifade ediyor.

Harun Tursun, sınav yayıncılığında efsane olmuş biri isim. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren ve o yıldan 2017 yılına kadar aktif olarak öğretmenlik yapan Tursun, 2017 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesinde öğretmenlik yaparken istifa ediyor. 2017 yılından beri ise sadece yazarlık yapıyor. İlk kitabını 2007 yılında Karekök yayınlarına yazıyor. 

Aynı yayınevinden 2 kitabı daha çıktı. Sonra 2015 yılında arkadaşlarıyla Paraf Yayınlarını kuruyor.  Burada onlarca kitap yazıyor. Bu kitaplar Türkiye’nin çok satan Türkçe, paragraf, edebiyat kitapları oluyor. Burada haklı bir ün kazanıyor. 2020 yılında ortaklarıyla Oksijen Yayınlarını kuruyor. Burada da 6 kitap  yazıyor. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 30 kitap, 100 binden fazla soru yazıyor. Bu kadar büyük bir tecrübe Harun Tursun ve bizde sorduk. Bize şu sınav meselesini, başarı meselesini anlatmasını istedik...

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+Oksijen Yayıncılık’ı Kurma Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

+Oksijen Yayıncılık’ı Kurma Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

-Oksijen Yayıncılık, eğitim dünyasında fark yaratma amacıyla kuruldu. Türkiye’de eğitim yayıncılığı uzun yıllardır sınav odaklı, ezbere dayalı ve öğrencinin bireysel gelişimini ikinci planda tutan bir yapıya sahipti. Ancak biz, eğitimin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını; bireyin zihinsel gelişimini destekleyen, analitik düşünme becerilerini geliştiren ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getiren bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla yola çıkarak, eğitimde yeni bir soluk getirmek ve öğrencilerin bilgiyle daha sağlam bir bağ kurmasını sağlamak için Oksijen Yayıncılık’ı kurduk.

Amacımız, sadece sınavlara hazırlık materyali sunan bir yayınevi olmak değil, öğrencilerin hayat boyu öğrenme yetilerini geliştirecek, bilgiyi kavrayışlarını derinleştirecek kaynaklar üretmekti. Bununla birlikte, öğretmenlerin ders anlatım süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirecek materyaller geliştirmeyi de hedefledik.

+Oksijen Yayıncılık Olarak Eğitim Yayıncılığı Alanında Kendinizi Nasıl Konumlandırıyorsunuz?

+Oksijen Yayıncılık Olarak Eğitim Yayıncılığı Alanında Kendinizi Nasıl Konumlandırıyorsunuz?

-Eğitim yayıncılığı alanında kendimizi, yenilikçi, öğrenci odaklı ve pedagojik açıdan güçlü bir yayınevi olarak konumlandırıyoruz. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, öğrencinin öğrenme sürecini daha etkin hale getirecek içerikler üretiyoruz. Yayınlarımız yalnızca sınavlara yönelik değil; öğrencinin konuları içselleştirmesini, eleştirel düşünmesini ve öğrendiklerini gerçek hayatla ilişkilendirmesini sağlayan bir formatta hazırlanıyor.

Bilgiyi ezberletmek yerine anlamayı merkeze koyan bir eğitim anlayışımız var. İçeriklerimizde, öğrencinin bilgiyi sorgulamasını teşvik eden, farklı öğrenme stillerine hitap eden yöntemler kullanıyoruz. Eğitimde kalıcılığı sağlamak için interaktif ve görsel destekli anlatımlara yer veriyoruz.

+Oksijen Yazarları Hakkında Ne Söylersiniz?

-Oksijen Yayıncılık’ta çalışan yazarlar, alanlarında uzman, uzun yıllara dayanan deneyime sahip ve pedagojik formasyonu güçlü eğitimcilerden oluşuyor. Yazar seçimimizde yalnızca akademik bilgiyi değil, öğretme becerisi ve öğrenci psikolojisine hakimiyeti de ön planda tutuyoruz.

Bizimle çalışan yazarlar, sadece müfredatı takip eden kişiler değil, aynı zamanda eğitimde yenilikçi yöntemleri araştıran, dijital dönüşüme adapte olan ve öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini sunmak için kendini sürekli geliştiren uzmanlar. Eğitim materyallerimizi hazırlarken, öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz eden ve öğrenme sürecini kolaylaştıran bir yaklaşımla hareket ediyorlar.

+Oksijen Yayıncılık’ı Diğer Yayınevlerinden Ayıran En Önemli Özellikler Nelerdir?

+Oksijen Yayıncılık’ı Diğer Yayınevlerinden Ayıran En Önemli Özellikler Nelerdir?

-Oksijen Yayıncılık’ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri, eğitimde ezberci yaklaşımı terk edip, öğrencinin bilgiyle bağ kurmasını sağlayan içerikler üretmemizdir. Yayınlarımız yalnızca bilgi aktarmakla kalmaz; öğrencinin anladığını test eden, eleştirel düşünmesini sağlayan ve problem çözme yetilerini geliştiren yapılar içerir.

Bizi diğer yayınevlerinden ayıran bir diğer fark ise dijitalleşmeye verdiğimiz önemdir. Kitaplarımızı interaktif içeriklerle destekleyerek, öğrencilerin dijital platformlar aracılığıyla ek kaynaklara ulaşmasını sağlıyoruz. Öğrenciler, karekodlarla videolu anlatımlara erişebilir, online testler çözebilir ve öğrenme süreçlerini daha zengin hale getirebilirler. Ayrıca, öğretmenlere yönelik özel kaynaklar, rehber kitaplar ve ders anlatım materyalleri sunarak onların eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı oluyoruz.

+Yazarlarınızı Seçerken Hangi Kriterleri Göz Önünde Bulunduruyorsunuz?

-Oksijen Yayıncılık olarak yazar seçiminde alanında uzmanlık, akademik yeterlilik ve pedagojik formasyon gibi temel kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Bunun yanı sıra, öğretme becerisi ve öğrenciyle doğru iletişim kurabilme yetisi de bizim için büyük önem taşıyor.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlara açık olmak, dijital içerik üretimine uyum sağlayabilecek esneklik ve eğitimdeki güncel gelişmeleri takip edebilmek de aradığımız nitelikler arasında. Yazarlarımızın, bilgiyi sadece aktaran değil, aynı zamanda öğrencilere en iyi şekilde rehberlik edebilen kişiler olmasına özen gösteriyoruz.

+Dijital Dönüşüm Sürecinde Oksijen Yayıncılık Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

+Dijital Dönüşüm Sürecinde Oksijen Yayıncılık Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

-Dijital dönüşüm, eğitim dünyasında büyük bir değişimi beraberinde getirdi ve Oksijen Yayıncılık olarak bu sürece hızlı bir şekilde uyum sağladık. Geleneksel kitap formatının yanı sıra, interaktif öğrenme materyalleri, online test platformları, videolu anlatımlar ve dijital uygulamalarla desteklenen eğitim çözümleri sunuyoruz.

Öğrenciler, kitaplarımızda yer alan karekodlar aracılığıyla ek içeriklere ulaşabiliyor, konuları farklı formatlarda tekrar edebiliyor ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirebiliyorlar. Öğretmenler için de dijital destekli eğitim materyalleri sunarak ders anlatım süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

+Kitaplarınızı Hazırlarken Hangi Pedagojik Yöntemlerden Yararlanıyorsunuz?

-Kitaplarımızı hazırlarken, eğitim bilimlerinin en güncel yaklaşımlarını temel alıyoruz. Yapılandırmacı öğrenme modeli, Bloom taksonomisi, problem temelli öğrenme ve dijital destekli öğretim gibi çağdaş pedagojik yöntemleri içeriklerimize entegre ediyoruz.

Öğrencilerin bilgiyi ezberlemek yerine kavramalarını sağlamak için, bol görselli anlatımlar, pratik örnekler ve günlük hayatla bağlantılı içerikler sunuyoruz. Böylece, öğrenme sürecini daha kalıcı ve anlamlı hale getiriyoruz.

+Öğretmenler ve Öğrencilerle Etkileşiminiz Yayıncılık Anlayışınızı Nasıl Şekillendiriyor?

+Öğretmenler ve Öğrencilerle Etkileşiminiz Yayıncılık Anlayışınızı Nasıl Şekillendiriyor?

-Öğretmenler ve öğrencilerle olan sürekli etkileşimimiz, yayıncılık anlayışımızın temel taşlarından biri. Eğitim süreçlerinde onların karşılaştığı zorlukları anlamaya çalışıyor, gelen geri bildirimleri dikkate alarak içeriklerimizi sürekli güncelliyoruz. Öğretmenlere yönelik düzenlediğimiz seminerler, eğitim programları ve materyal desteği ile onların ders anlatım süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını analiz ederek, daha verimli ve etkili kaynaklar üretmeye devam ediyoruz.

+Öğrencileri Sınavlara Hazırlarken Hangi Özel Stratejileri Kullanıyorsunuz?

-Sınavlara hazırlık sürecinde, öğrencinin konuları kavramasına odaklanıyoruz. Sadece test çözme pratiği yapmak yerine, konuların mantığını anlayarak ilerlemelerini sağlayan stratejiler geliştiriyoruz. Akıllı testler, adım adım çözümler, zorluk seviyelerine göre kademelendirilmiş sorular ve çıkmış soruların detaylı analizleri gibi yöntemlerle, öğrencilerin eksik olduğu alanları belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

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+Özel Okullara Sunduğunuz Hizmetler Nelerdir?

+Özel Okullara Sunduğunuz Hizmetler Nelerdir?

-Özel okullara yönelik olarak müfredata özel yayınlar hazırlıyor, öğretmen eğitim programları düzenliyor ve ölçme-değerlendirme hizmetleri sunuyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmak için okullarla iş birliği içinde çalışıyor, öğrenci başarısını destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Oksijen Yayıncılık olarak, eğitimin geleceğine katkı sağlamak ve öğrencilerin en iyi öğrenme deneyimini yaşamasını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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