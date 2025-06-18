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Sınav Uzmanı Can Gürses LGS Ortalaması ile İlgili Oldukça Şaşırtıcı Bir Analiz Paylaştı

Sınav Uzmanı Can Gürses LGS Ortalaması ile İlgili Oldukça Şaşırtıcı Bir Analiz Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2025 - 16:28 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 16:36

1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Öğrenciler merakla sınav sonucunu beklerken sınav uzmanı ve matematikçi Can Gürses, LGS ile ilgili oldukça şaşırtıcı bir analizi ortaya koydu. Detaylara gelin birlikte bakalım.

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Öğrencilerin büyük bir stresle hazırlandığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Öğrencilerin büyük bir stresle hazırlandığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Sınava Türkiye çapında 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı. Şimdi herkes merakla sınav sonucunu bekliyor.

ODTÜ Fizik ve Matematik bölümü mezunu, akademisyen ve sınav uzmanı Can Gürses'in LGS ile ilgili yaptığı analiz ise oldukça dikkat çekici.

ODTÜ Fizik ve Matematik bölümü mezunu, akademisyen ve sınav uzmanı Can Gürses'in LGS ile ilgili yaptığı analiz ise oldukça dikkat çekici.

Gürses bu analizi bir özet olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin o yazıya birlikte bakalım.

"Hafta sonu gerçekleşen LGS ile ilgili Instagram'da paylaştığım not beklemediğim kadar ilgi gördü. "

"Hafta sonu gerçekleşen LGS ile ilgili Instagram'da paylaştığım not beklemediğim kadar ilgi gördü. "

'Bu konunun zaten bilindiğini düşünüyordum açıkçası ancak gelen yüzlerce cevaptan sonra durumun farklı olduğunu anladım.'

"Öncelikle bu bir İstatistiksel dağılım hesabı... Biraz anlatayım:"

"Öncelikle bu bir İstatistiksel dağılım hesabı... Biraz anlatayım:"

'Matematikte 'Beklenen Değer' adı verilen bir kavram var. Örneğin Galton Tahtasında yapılan bilye deneyinde, bilyeler en çok orta bölmelere düşer ve sağ/sol uçtaki bölmelere doğru giderek azalır. Çan eğrisi şekli oluşur. Buna Normal Dağılım adı da verilir.'

"LGS'nin 20 soruluk Matematik testinde de beklenen değer istatistiksel olarak 5 doğru cevap."

"LGS'nin 20 soruluk Matematik testinde de beklenen değer istatistiksel olarak 5 doğru cevap."

'Yani aynı Galton tahtasında yapılan deney gibi, soruları rasgele işaretleyen 1 milyon çocukla bir deney yapılsa ve bu deney çok defa tekrarlansa, ülke ortalaması çoğunlukla 5 doğru cevap etrafında kümelenir.'

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"Asıl sorun şurada:"

"Asıl sorun şurada:"

'1 milyon öğrencinin katıldığı bir sınavda, katılımcıların soruları okuyarak ve çözerek getirdikleri ülke ortalaması ile soruları rasgele işaretleyerek getirdikleri ülke ortalaması birbirinin aynıysa, bu durum sınavın ölçücülüğüyle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu gösterir.

Şöyle düşünebiliriz, bir ilaç geliştirmişsiniz ama test sonuçları placebo ile aynı veriyorsa piyasaya sürmezsiniz.

Yani bu durum, öğrencilerin seviyesinden çok, sınavın ölçtüğü becerilerle müfredatın sunduğu beceriler arasında devasa bir kopukluk olduğuna işaret ediyor.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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