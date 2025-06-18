Sınav Uzmanı Can Gürses LGS Ortalaması ile İlgili Oldukça Şaşırtıcı Bir Analiz Paylaştı

'1 milyon öğrencinin katıldığı bir sınavda, katılımcıların soruları okuyarak ve çözerek getirdikleri ülke ortalaması ile soruları rasgele işaretleyerek getirdikleri ülke ortalaması birbirinin aynıysa, bu durum sınavın ölçücülüğüyle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu gösterir.

Şöyle düşünebiliriz, bir ilaç geliştirmişsiniz ama test sonuçları placebo ile aynı veriyorsa piyasaya sürmezsiniz.

Yani bu durum, öğrencilerin seviyesinden çok, sınavın ölçtüğü becerilerle müfredatın sunduğu beceriler arasında devasa bir kopukluk olduğuna işaret ediyor.'