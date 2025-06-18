Sınav Uzmanı Can Gürses LGS Ortalaması ile İlgili Oldukça Şaşırtıcı Bir Analiz Paylaştı
1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Öğrenciler merakla sınav sonucunu beklerken sınav uzmanı ve matematikçi Can Gürses, LGS ile ilgili oldukça şaşırtıcı bir analizi ortaya koydu. Detaylara gelin birlikte bakalım.
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Öğrencilerin büyük bir stresle hazırlandığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde gerçekleşti.
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ODTÜ Fizik ve Matematik bölümü mezunu, akademisyen ve sınav uzmanı Can Gürses'in LGS ile ilgili yaptığı analiz ise oldukça dikkat çekici.
"Hafta sonu gerçekleşen LGS ile ilgili Instagram'da paylaştığım not beklemediğim kadar ilgi gördü. "
"Öncelikle bu bir İstatistiksel dağılım hesabı... Biraz anlatayım:"
"LGS'nin 20 soruluk Matematik testinde de beklenen değer istatistiksel olarak 5 doğru cevap."
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"Asıl sorun şurada:"
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