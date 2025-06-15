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LGS Sınav Soruları ve Cevapları Sorgulama Ekranı: LGS Sayısal ve Sözel Cevap Anahtarı 2025

LGS Sınav Soruları ve Cevapları Sorgulama Ekranı: LGS Sayısal ve Sözel Cevap Anahtarı 2025

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 14:43

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü yapıldı. Binlerce öğrenci, saat 12.50'de sınav kağıtlarını teslim etti. Heyecanlı bekleyiş sürerken MEB'den merakla beklenen açıklama da geldi. LGS soru ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Öğrenciler, MEB'in sitesi üzerinden sözel ve sayısal olarak A-B soru kitapçığını ve cevap anahtarını inceleyebiliyor.

İşte LGS soru ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı!

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LGS Soru ve Cevapları Yayımlandı mı?

LGS Soru ve Cevapları Yayımlandı mı?

LGS, 15 Haziran Pazartesi günü düzenlendi. Türkiye genelinde binlerce öğrenci, öğrenim hayatlarına devam etmek için ter döktü. Saat 12.50'de biten sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Beklenen haber MEB'den geldi.

LGS soruk kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrenciler, soruları ve cevapları MEB'in internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. LGS cevap anahtarı, sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı şekilde yayımlandı.

LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı

LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı

LGS cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını ise sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Böylece öğrenciler, sınavda verdikleri cevapları cevap anahtarı üzerinden kontrol edebilecek.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

İşte LGS cevap anahtarı sorgulama ekranı:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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