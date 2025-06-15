LGS Sınav Soruları ve Cevapları Sorgulama Ekranı: LGS Sayısal ve Sözel Cevap Anahtarı 2025
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü yapıldı. Binlerce öğrenci, saat 12.50'de sınav kağıtlarını teslim etti. Heyecanlı bekleyiş sürerken MEB'den merakla beklenen açıklama da geldi. LGS soru ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Öğrenciler, MEB'in sitesi üzerinden sözel ve sayısal olarak A-B soru kitapçığını ve cevap anahtarını inceleyebiliyor.
İşte LGS soru ve cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı!
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LGS Soru ve Cevapları Yayımlandı mı?
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LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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