Sınav Başarısı mı, Yaşam Becerisi mi? Eğitimde Gerçek Hedef Ne Olmalı?

Eğitim sistemimizin başarıyı sınav puanı üzerinden tanımlaması, insanın çok katmanlı doğasına yapılan bir indirgemedir. Akademik başarı elbette kıymetlidir, ancak bireyin düşünsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi ile harmanlanmadıkça, yaşamda karşılık bulmayan bir yapaylığa dönüşür. Bugün eğitim camiasının konuşmadığı ama öğrencilerin içlerinde taşıdığı büyük bir boşluk var: Kendilerini yalnızca ölçüldükleri alan kadar değerli hissetmeleri. Bu, uzun vadede özgüveni zedelenmiş, sürekli kıyaslanan ve kendi potansiyelini tanıyamamış bireylerin yetişmesine sebep oluyor. Halbuki başarı, yalnızca bilgi değil; yorumlama, iletişim kurma, empati geliştirme ve yaşamla bağ kurabilme becerisidir. Eğitimde başarıyı sadece doğru cevaplar üzerinden tanımlamak, yaşamı yalnızca sınav kâğıdına sıkıştırmak olur.

Sınav Başarısı ile Yaşam Başarısı Aynı Şey Değildir

Uzun yıllardır yapılan araştırmalar, sınavlarda yüksek başarı gösteren öğrencilerin her zaman yaşamda aynı başarıyı yakalayamadığını gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nin yürüttüğü uzun erimli bir araştırmaya göre, çocukların ilerleyen yaşlarda yaşam doyumları, akademik başarılarından çok sosyal becerileri ve duygusal zekâlarıyla ilişkilidir. Buna rağmen biz hâlâ öğrencileri test kitaplarıyla baş başa bırakıyor, grup çalışmalarından, doğayla etkileşimden, sanatsal ya da sportif etkinliklerden uzaklaştırıyoruz. Bu durumda çocuğun zihni gelişse bile ruhu eksik büyüyor. Sonuç: İyi notlarla mezun olan ama hayatta nerede duracağını bilemeyen bir gençlik.

Kaygı, Başarıyı Gölgeliyor

YKS ve LGS dönemlerinde öğrenciler yalnızca sınav sorularıyla değil, aynı zamanda duygusal olarak baş etmekte zorlandıkları bir stresle yüzleşiyorlar. Gün geçtikçe artan sınav kaygısı, uykusuzluk, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, yeme bozuklukları ve hatta depresyon belirtileri; sınava hazırlanan çocuklarda görülmeye başlandı. Bu, sadece bireysel bir zorluk değil, aynı zamanda sistemsel bir problem. Eğitimin amacı, yalnızca bilgi aktarmak değil, psikolojik olarak sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Eğer bir sistem çocukların ruh sağlığını tehlikeye atıyorsa, o sistemin başarısından değil, başarısızlığından söz etmek gerekir.