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Şimdiye Kadar Para Transferine Ne Kadar Komisyon Ödediğini Hesaplıyoruz!

etiket Şimdiye Kadar Para Transferine Ne Kadar Komisyon Ödediğini Hesaplıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 17:01

Para transferlerinde farklı alternatifler mevcut. Belirli şartları sağladığında komisyon ödemezken, bazı durumlarda beklemediğin kadar komisyon ödeyebiliyorsun. Biz de şimdiye kadar ödediğin komisyon miktarını söyleyeceğiz.

Haydi teste!

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1. Kendine ait birikim hesabın var mı?

2. Borç para verme konusunda nasılsın diye sorsak?

3. En son kim ve ne zaman senden borç istemişti?

4. Şunu merak ettik: En son ne zaman bankada sıra bekledin?

4. Şunu merak ettik: En son ne zaman bankada sıra bekledin?

5. Son yaptığın online alışverişte hangi ödeme yöntemini kullandın?

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6. Yurt dışında arkadaşın veya akraban var mı?

7. Bir para transferi işlemi yapmadan önce komisyon ücretlerini kontrol eder misin?

8. Son olarak para transferi yaptığında genellikle ne kadar tutarlar gönderdiğini öğrenelim ve testimizi bitirelim!

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6,836 TL!

Görünüşe göre sen işlerini pratik yollarla halletmeyi seviyorsun. Ayda birkaç kez mobil bankacılığı kullanarak para transferleri yapmak senin için bir alışkanlık olmuş diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki bankalara ve diğer kanallara toplamda yaklaşık 6,836 TL komisyon ödemişsin. Teknolojiyi kullanmak hayatı kolaylaştırıyor ama her tıklama biraz da maliyet demek.

10,275 TL!

Seçtiğin yanıtlara göre pek çok olasılık düşündük, kafamızda senaryolar kurduk ve uzun süren hesaplamalar sonucunda para transferlerini göz önünde bulundurduk. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda şimdiye kadar para transferinde yaklaşık olarak 10,275 TL ödediğini bulduk! Para transferine pek sıcak bakmıyorsun gibi, ödemelerini ve para transferlerini genellikle elden yaptığın için komisyon ödemene de pek gerek kalmıyor. Bu yüzden 10,275 TL ödediğini söyleyebiliriz.

37,987 TL!

37,987 TL!

Senin için para transferleri biraz daha ciddi bir mesele. Büyük miktarlarda yaptığın transferlerle adeta ekonomiye can suyu veriyorsun! 😅 Ama zaten kazandığın paraya göre bu komisyon miktarları senin için pek de büyük paralar değil.

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