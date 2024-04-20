Şimdiye Kadar Para Transferine Ne Kadar Komisyon Ödediğini Hesaplıyoruz!

Görünüşe göre sen işlerini pratik yollarla halletmeyi seviyorsun. Ayda birkaç kez mobil bankacılığı kullanarak para transferleri yapmak senin için bir alışkanlık olmuş diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki bankalara ve diğer kanallara toplamda yaklaşık 6,836 TL komisyon ödemişsin. Teknolojiyi kullanmak hayatı kolaylaştırıyor ama her tıklama biraz da maliyet demek.