onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.02.2025 - 11:01 Son Güncelleme: 07.02.2025 - 11:29

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü ve karar duruşması gerçekleştirildi. 

Sıla bebeğin annesine 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 14 yıl, G.K. 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 14 yıl, G.K. 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

Yargılananlar arasında olan Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti.

Yargılananlar arasında olan Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti.

Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay, G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl hapis cezası isteniyordu.

Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay, G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl hapis cezası isteniyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın