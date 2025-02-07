Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Sıla Bebek Davasında Karar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü ve karar duruşması gerçekleştirildi.
Sıla bebeğin annesine 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 14 yıl, G.K. 7 yıl hapisle cezalandırıldı.
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Yargılananlar arasında olan Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti.
Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay, G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl hapis cezası isteniyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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