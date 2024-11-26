Şıklarla Kavga Edenlerden ChatGPT ile Dertleşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Şıklarla Kavga Edenlerden ChatGPT ile Dertleşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Elon Musk'ın X olarak değiştirdiği Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım soğukların hüküm sürdüğü son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Yalnızlık seviyesi...
En iyi terapi!
Kafada deli sorular...
Yaprak Dökümü tayfa güldürmeye devam ediyor.
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Şıklara da sövmezsin.
İyi tavsiye...
Hüznün fotoğrafı...
Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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