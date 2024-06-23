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Siber Saldırıya Uğrayan BtcTurk İçin Binance'den Açıklama: "5,3 Milyon Dolar Donduruldu"

Siber Saldırıya Uğrayan BtcTurk İçin Binance'den Açıklama: "5,3 Milyon Dolar Donduruldu"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 14:18 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 14:37

Yerli kripto para borsası BtcTurk'e yapılan siber saldırı sonrası Binance CEO'su Richard Teng'ten de açıklama geldi. Teng, çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını söyledi.

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Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran'da bir siber saldırıya uğradığını bildirmişti. Şirket siber saldırı sonrası tüm kripto para yatırma ve çekme işlemlerini askıya almıştı.

Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran'da bir siber saldırıya uğradığını bildirmişti. Şirket siber saldırı sonrası tüm kripto para yatırma ve çekme işlemlerini askıya almıştı.

BtcTurk dün yaptığı açıklamalarda; saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurdu.

BtcTurk dün yaptığı açıklamalarda; saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurdu.

BtcTurk, 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılarda ne kadarlık bir kayıp var açıklamada. Ancak şirketin bu tarz saldırılar için bir güvence fonu var ve bu fon devreye alındı.

BtcTurk, 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılarda ne kadarlık bir kayıp var açıklamada. Ancak şirketin bu tarz saldırılar için bir güvence fonu var ve bu fon devreye alındı.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Binance CEO'su Richard Teng deTwitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Binance CEO'su Richard Teng deTwitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

BtcTurk'e yardımcı olduklarını söyleyen Teng, şimdiye kadar çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını duyurdu. 

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