Siber Saldırıya Uğrayan BtcTurk İçin Binance'den Açıklama: "5,3 Milyon Dolar Donduruldu"
Siber Saldırıya Uğrayan BtcTurk İçin Binance'den Açıklama: "5,3 Milyon Dolar Donduruldu"
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Türkiye'nin önde gelen yerli kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran'da bir siber saldırıya uğradığını bildirmişti. Şirket siber saldırı sonrası tüm kripto para yatırma ve çekme işlemlerini askıya almıştı.
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BtcTurk dün yaptığı açıklamalarda; saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurdu.
BtcTurk, 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılarda ne kadarlık bir kayıp var açıklamada. Ancak şirketin bu tarz saldırılar için bir güvence fonu var ve bu fon devreye alındı.
Konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenirken Binance CEO'su Richard Teng deTwitter üzerinden bir paylaşım yaptı.
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