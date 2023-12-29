"Sevim Koş" Özgür Demirtaş'ın Engellediği Emlakçı Mert Başaran'la Eğitim Diyaloğu Dikkat Çekti

Eğitimli insanlara 1 değil, 3 değil, 10 değil, bilmem kaç kez laf ettiğiniz için engelledim. Bir Emlakçının ekonomist gibi davranması ve eğitimli insanlara sürekli laf etmesi doğru değil. Ayrıca söylediğiniz şeyler ilkokul seviyesinde (bunda hata yok, ben de çoğu kez basite indirgeyerek anlatıyorum, bu çok değerli herkesin anlaması için). Ama ilkokul seviyesinde şeyler anlatıp olayın uzmanlarının bunu bilmediğini iddia etmek cahillik ve narsistlik. Ben ve benim gibi Ekonomi, Finans konusundaki akademisyen kişilerin Dolar enflasyonundan bahsetmediğini de söylüyor. Bu da Yalan. Onlarca şahit var canlı yayınlarda kaç kez söylediğimin. Bir yalan atıyor. Kitlesini ona inandırıyor. Kendisi de kendi yalanına inanıyor. Onu bıraksın 8 milyon kişi borsaya 8300 seviyesinden çekilip nasıl 7300 de panikle sattıklarını anlatsın. Neredeydi 3 günde bir borsa pohpohlarken? Mert beye tavsiyem, Emlakçı ise Emlak konusundaki fikirlerini paylaşsın. Eğitimi olmayan bir konuda fikir beyan edip bir de o konunun eğitimini almış insanları aşağılamayı bıraksın. Beni sahte hesaplardan takip etmeyi de bıraksın. Özgür Demirtaş takıntısını da bıraksın. Eğitimli insanlara karşı duyduğu aşağılık kompleksini de çözsün. 3 günde bir aynı şeyleri yazmayı da bıraksın…