"Sevim Koş" Özgür Demirtaş'ın Engellediği Emlakçı Mert Başaran'la Eğitim Diyaloğu Dikkat Çekti
"Sevim Koş" Özgür Demirtaş'ın Engellediği Emlakçı Mert Başaran'la Eğitim Diyaloğu Dikkat Çekti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada aktif olurken, kendisi kadar aktif ve son yıllarda finansal okur yazarlık konusunda öne çıkan fikirleriyle dikkat çeken Mert Başaran'la yaşadığı engelleme diyaloğu dikkat çekti.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir finans hocası olmanın yanında dikkat çeken de bir sosyal medya figürü. Söyledikleri, yazdıkları sürekli milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Mert Başaran da son yıllarda özellikle finansal okuryazarlıkta tabana inen fikirleriyle dikkat çeken, uzmanlık alanı emlak olan biri olarak fikirlerini birçok platformda paylaşma imkanı da bulabiliyor.
Bu iki ismin yan yana gelmesinin nedeni Demirtaş'ın Başaran'ı engellemesi oluyor.
Özgür Demirtaş ise Başaran'nın paylaşımına cevap vermekte gecikmiyor. Başaran'ı "eğitimli" kişilere söylediği sözlerden dolayı engellediğini belirtirken, kendisinin "emlakçı" olduğunu "basitleştirerek anlattıklarının kıymetli olduğunu" ancak "iktisatçı" gibi davranmayı bırakması gerektiğini de ekliyor.
Emlak yatırımlarında başarılı öngörüleriyle öne çıkan Başaran, sonrasında da netlik içeren yorumlarda bulunarak ün kazanmıştı. Demirtaş'a ise cevap vermedi ancak yorumlar da gecikmedi.
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İki tarafı da severek takip edenler itidal davetinde bulunurken,
Ayrı ayrı iki tarafı da sevmeyenler de görüldü.
Yorumlarda farklı görüşler öne çıkarken,
Bazıları da özeleştiri tavsiyesi oldu.
Tarafların medyatik olması tartışmanın dikkat çekmesine neden olurken,
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Adeta ikiye bölünmüş bir ortam oluştu.
Ego terazisi bazen şaşabiliyordu.
En önemlisi takipçilerin bu kişileri neden takip ettiğiydi...
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