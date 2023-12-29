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"Sevim Koş" Özgür Demirtaş'ın Engellediği Emlakçı Mert Başaran'la Eğitim Diyaloğu Dikkat Çekti

"Sevim Koş" Özgür Demirtaş'ın Engellediği Emlakçı Mert Başaran'la Eğitim Diyaloğu Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.12.2023 - 17:53

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada aktif olurken, kendisi kadar aktif ve son yıllarda finansal okur yazarlık konusunda öne çıkan fikirleriyle dikkat çeken Mert Başaran'la yaşadığı engelleme diyaloğu dikkat çekti.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir finans hocası olmanın yanında dikkat çeken de bir sosyal medya figürü. Söyledikleri, yazdıkları sürekli milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir finans hocası olmanın yanında dikkat çeken de bir sosyal medya figürü. Söyledikleri, yazdıkları sürekli milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Mert Başaran da son yıllarda özellikle finansal okuryazarlıkta tabana inen fikirleriyle dikkat çeken, uzmanlık alanı emlak olan biri olarak fikirlerini birçok platformda paylaşma imkanı da bulabiliyor.

Mert Başaran da son yıllarda özellikle finansal okuryazarlıkta tabana inen fikirleriyle dikkat çeken, uzmanlık alanı emlak olan biri olarak fikirlerini birçok platformda paylaşma imkanı da bulabiliyor.

Bu iki ismin yan yana gelmesinin nedeni Demirtaş'ın Başaran'ı engellemesi oluyor.

Bu iki ismin yan yana gelmesinin nedeni Demirtaş'ın Başaran'ı engellemesi oluyor.
twitter.com

Başaran, Demirtaş'ın kendisini engellemesine içerleyerek, paylaşımında 'Engellemiş, oysa ben kötü bir şey yazmadım. Genelde eğitimli olan ekonomistlerin sürekli yanıldığını örnek ev fiyatları çökecek dolar artacak diyen Amerikan aşığı ekonomistler olduğunu söylemiştim.. kendisini de kastetmemiştim ama canı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş ise Başaran'nın paylaşımına cevap vermekte gecikmiyor. Başaran'ı "eğitimli" kişilere söylediği sözlerden dolayı engellediğini belirtirken, kendisinin "emlakçı" olduğunu "basitleştirerek anlattıklarının kıymetli olduğunu" ancak "iktisatçı" gibi davranmayı bırakması gerektiğini de ekliyor.

Özgür Demirtaş ise Başaran'nın paylaşımına cevap vermekte gecikmiyor. Başaran'ı "eğitimli" kişilere söylediği sözlerden dolayı engellediğini belirtirken, kendisinin "emlakçı" olduğunu "basitleştirerek anlattıklarının kıymetli olduğunu" ancak "iktisatçı" gibi davranmayı bırakması gerektiğini de ekliyor.
twitter.com

Eğitimli insanlara 1 değil, 3 değil, 10 değil, bilmem kaç kez laf ettiğiniz için engelledim. Bir Emlakçının ekonomist gibi davranması ve eğitimli insanlara sürekli laf etmesi doğru değil. Ayrıca söylediğiniz şeyler ilkokul seviyesinde (bunda hata yok, ben de çoğu kez basite indirgeyerek anlatıyorum, bu çok değerli herkesin anlaması için). Ama ilkokul seviyesinde şeyler anlatıp olayın uzmanlarının bunu bilmediğini iddia etmek cahillik ve narsistlik. Ben ve benim gibi Ekonomi, Finans konusundaki akademisyen kişilerin Dolar enflasyonundan bahsetmediğini de söylüyor. Bu da Yalan. Onlarca şahit var canlı yayınlarda kaç kez söylediğimin. Bir yalan atıyor. Kitlesini ona inandırıyor. Kendisi de kendi yalanına inanıyor. Onu bıraksın 8 milyon kişi borsaya 8300 seviyesinden çekilip nasıl 7300 de panikle sattıklarını anlatsın. Neredeydi 3 günde bir borsa pohpohlarken? Mert beye tavsiyem, Emlakçı ise Emlak konusundaki fikirlerini paylaşsın. Eğitimi olmayan bir konuda fikir beyan edip bir de o konunun eğitimini almış insanları aşağılamayı bıraksın. Beni sahte hesaplardan takip etmeyi de bıraksın. Özgür Demirtaş takıntısını da bıraksın. Eğitimli insanlara karşı duyduğu aşağılık kompleksini de çözsün. 3 günde bir aynı şeyleri yazmayı da bıraksın…

Emlak yatırımlarında başarılı öngörüleriyle öne çıkan Başaran, sonrasında da netlik içeren yorumlarda bulunarak ün kazanmıştı. Demirtaş'a ise cevap vermedi ancak yorumlar da gecikmedi.

Emlak yatırımlarında başarılı öngörüleriyle öne çıkan Başaran, sonrasında da netlik içeren yorumlarda bulunarak ün kazanmıştı. Demirtaş'a ise cevap vermedi ancak yorumlar da gecikmedi.
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İki tarafı da severek takip edenler itidal davetinde bulunurken,

İki tarafı da severek takip edenler itidal davetinde bulunurken,
twitter.com

Ayrı ayrı iki tarafı da sevmeyenler de görüldü.

Ayrı ayrı iki tarafı da sevmeyenler de görüldü.
twitter.com

Yorumlarda farklı görüşler öne çıkarken,

Yorumlarda farklı görüşler öne çıkarken,
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Bazıları da özeleştiri tavsiyesi oldu.

Bazıları da özeleştiri tavsiyesi oldu.
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Tarafların medyatik olması tartışmanın dikkat çekmesine neden olurken,

Tarafların medyatik olması tartışmanın dikkat çekmesine neden olurken,
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Adeta ikiye bölünmüş bir ortam oluştu.

Adeta ikiye bölünmüş bir ortam oluştu.
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Ego terazisi bazen şaşabiliyordu.

Ego terazisi bazen şaşabiliyordu.
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En önemlisi takipçilerin bu kişileri neden takip ettiğiydi...

En önemlisi takipçilerin bu kişileri neden takip ettiğiydi...
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