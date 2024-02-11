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Sevilen Seri Geri Mi Dönüyor? Uncharted Drake's Fortune İçin Bir Remake Yapılıyor Olabilir!

Sevilen Seri Geri Mi Dönüyor? Uncharted Drake's Fortune İçin Bir Remake Yapılıyor Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 13:01

Uncharted, ilk kez 2007 yılında oyuncularla buluşmuştu. Yeni ortaya çıkan söylentilere göre ilk Uncharted oyunu Drake's Fortune, yeniden yapılıyor olabilir.

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Söylentiye göre ilk Uncharted oyunu yeniden yapılıyor.

Söylentiye göre ilk Uncharted oyunu yeniden yapılıyor.

XboxEra kanalında yayınlanan bir podcast programında, Uncharted için bir yeniden yapım söylentisi konuşuldu. Programın kurucu ortakları Nick Baker ve John Clarke, bu yeniden yapım ile birlikte seriye güzel bir yeniden başlangıç yapılmasının planlandığını söylüyor.

Uncharted Remake, tam anlamıyla doğrulanmış değil.

Uncharted Remake, tam anlamıyla doğrulanmış değil.

Nick ve John, daha önce birçok oyuna dair söylentileri oyunculara aktarmış ve çoğu da doğru çıkmıştı. Bu söylentide ise herhangi bir somut kanıtlarının olmadığını ve bu projenin kesin doğru olmayabileceğini de belirtti. Eğer bu söylenti gerçek çıkarsa, Remake'in geliştirici koltuğunda Blue Point veya Naughty Dog oturacak.

Uncharted oyunları daha önce Remaster edilmişti.

Uncharted oyunları daha önce Remaster edilmişti.

Uncharted 4'ün yayınlanamsından bir yıl önce, seri için bir remastered paketi yayınlamıştı. Bu pakette ilk üç oyunun grafikleri yeniden elden geçirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunulmuştu. Bunun yanında sadece üçüncü oyunda bulunan Türkçe dublaj, ilk iki oyuna da eklenmişti.

Naughty Dog, Uncharted serisini rafa kaldırılmıştı.

Naughty Dog, Uncharted serisini rafa kaldırılmıştı.

Naughty Dog'un başındaki isim olan Neil Druckman, daha önce Uncharted serisi ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Druckman, açıklamasında bu seri ile işlerinin bittiğini ve devam oyunu ile ilgili bir proje olmadığını dile getirmişti. Buna ek olarak, o dönem başka stüdyoların yeni bir Uncharted oyunu üzerinde çalıştığına dair dedikodular da çıkmıştı.

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