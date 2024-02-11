Sevilen Seri Geri Mi Dönüyor? Uncharted Drake's Fortune İçin Bir Remake Yapılıyor Olabilir!

Naughty Dog'un başındaki isim olan Neil Druckman, daha önce Uncharted serisi ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Druckman, açıklamasında bu seri ile işlerinin bittiğini ve devam oyunu ile ilgili bir proje olmadığını dile getirmişti. Buna ek olarak, o dönem başka stüdyoların yeni bir Uncharted oyunu üzerinde çalıştığına dair dedikodular da çıkmıştı.