Sevilen Seri Geri Mi Dönüyor? Uncharted Drake's Fortune İçin Bir Remake Yapılıyor Olabilir!
Sevilen Seri Geri Mi Dönüyor? Uncharted Drake's Fortune İçin Bir Remake Yapılıyor Olabilir!
Uncharted, ilk kez 2007 yılında oyuncularla buluşmuştu. Yeni ortaya çıkan söylentilere göre ilk Uncharted oyunu Drake's Fortune, yeniden yapılıyor olabilir.
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Söylentiye göre ilk Uncharted oyunu yeniden yapılıyor.
Uncharted Remake, tam anlamıyla doğrulanmış değil.
Uncharted oyunları daha önce Remaster edilmişti.
Naughty Dog, Uncharted serisini rafa kaldırılmıştı.
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