Sevgilinizle Birlikte Denemeniz Gereken Yoga Pozu Hangisi?

Hayatınızda çok fazla hareket olmadığı için ilk başlarda bedeninizi, kaslarınızı ve kendinizi zorlamamanız oldukça önemli. Bu yüzden yoganın başlangıç pozlarından öne doğru katlanma ile başlayabilirsiniz. Burada hem kaslarınızı esnetecek hem de aslında bedeninizin ne kadar esnek olduğunu görebileceksiniz. Değişimli olarak yapacağınız bu pozda partneriniz sizi kollarınızdan çekerken ayaklarınızla birbirinizi destekleyecek ve öne doğru katlanacaksınız. Eminiz zaman içinde diğer hareketleri de kolaylıkla yapmaya başlayabilirsiniz!