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Sevgilinizle Birlikte Denemeniz Gereken Yoga Pozu Hangisi?

etiket Sevgilinizle Birlikte Denemeniz Gereken Yoga Pozu Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 23:46

Yogaya ilgili olanlar ve yogiler buraya! Hem esnekliğinizi artırmanızı, hem yakınlaşmanızı hem de bedeninizi tanıyacağınız yoga pozu bu testin sonunda!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki sporla aranız nasıl?

3. Peki ikiniz de tek bir spor yapacak olsanız bu hangisi olurdu?

4. Şimdi dürüst olalım lütfen… Cinsel hayatınızda hep aynı pozisyon üzerinden mi ilerliyor?

5. Sizce ne kadar esneksiniz?

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6. Meditasyonla aran nasıl?

7. Peki seni şu an mutlu edecek o yer hangisi?

8. Son olarak, nefesinle aran nasıl?

Sandalye pozu ile sınırları zorlayın!

Sandalye pozu ile sınırları zorlayın!

Siz zaten esnek ve sporu seven bir çiftsiniz. Aynı zamanda hayatınızda yeni şeyler denemeyimde çok seviyorsunuz. Bu yüzden hem birbirinize destek olacağınız hem de bacaklarınızı çalıştıracağınız sandalye pozunu birlikte yapabilirsiniz. Ayaklarınızı ve dizinizi 90 derece ayarlayarak tıpkı bir sandalyeye oturuyormuş gibi yapın tabi tüm bu hareketi senkronize şekilde yapmayı unutmayın!

Bot pozu ile esneyin!

Bot pozu ile esneyin!

Sınırlarınızı zorlamak ve bedeninizi esnetmek için yapabileceğiniz en iyi pozlardan biri bot pozu. Böylece hem birbirinize destek olacak hem de bacaklarınızla bir esneklik kazanıcaksınız. Tabii ki ilk başlarda bacaklarınız zorlanabilir hatta ağrıyabilir ama pes etmeden ve ısınarak bu pozun içine girdikçe çok seveceğinizden eminiz!

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Öne katlanma ile esneyin!

Öne katlanma ile esneyin!

Hayatınızda çok fazla hareket olmadığı için ilk başlarda bedeninizi, kaslarınızı ve kendinizi zorlamamanız oldukça önemli. Bu yüzden yoganın başlangıç pozlarından öne doğru katlanma ile başlayabilirsiniz. Burada hem kaslarınızı esnetecek hem de aslında bedeninizin ne kadar esnek olduğunu görebileceksiniz. Değişimli olarak yapacağınız bu pozda partneriniz sizi kollarınızdan çekerken ayaklarınızla birbirinizi destekleyecek ve öne doğru katlanacaksınız. Eminiz zaman içinde diğer hareketleri de kolaylıkla yapmaya başlayabilirsiniz!

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