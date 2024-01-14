Sevgilinizle Birlikte Denemeniz Gereken Yoga Pozu Hangisi?
Sevgilinizle Birlikte Denemeniz Gereken Yoga Pozu Hangisi?
Yogaya ilgili olanlar ve yogiler buraya! Hem esnekliğinizi artırmanızı, hem yakınlaşmanızı hem de bedeninizi tanıyacağınız yoga pozu bu testin sonunda!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki sporla aranız nasıl?
3. Peki ikiniz de tek bir spor yapacak olsanız bu hangisi olurdu?
4. Şimdi dürüst olalım lütfen… Cinsel hayatınızda hep aynı pozisyon üzerinden mi ilerliyor?
5. Sizce ne kadar esneksiniz?
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6. Meditasyonla aran nasıl?
7. Peki seni şu an mutlu edecek o yer hangisi?
8. Son olarak, nefesinle aran nasıl?
Sandalye pozu ile sınırları zorlayın!
Bot pozu ile esneyin!
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Öne katlanma ile esneyin!
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