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Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?

Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:04

Sevgililer günü, doğum günü ve hediyeler hediyeler… Sevgiline hediye olarak ne alacağına karar veremediysen bu test tam da sana söre! 

Hadi başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seç.

3. İlk olarak ne kadardır birliktesiniz?

4. İlişkinizin en güçlü yönü ne?

5. Peki siz romantik bir çift misiniz?

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6. Sevgiline şu ana kadar aldığın hediyeler hangi kategoriye girer?

7. Aşağıdaki hediyelerden hangisini daha önce sevgiline aldın?

8. Sevgilin hangisine daha yakın?

9. Peki sevgilin sana hediye alma konusunda bonkör mü?

10. Son soru, hangisini hediye etsen sevgilin havalara uçar?

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Telefon!

Telefon!

Verdiğin cevaplardan anladığımız kadarıyla sizin birbirinize hediye olarak almadığınız şey kalmamış!  İki sevgilinin birbirine alması gereken hediyelerin hepsini neredeyse almışsınız! Hatta tekrara düşmeye başlamışsınız. Sıradaki hediye için telefon almak aklında bulunmayan bir fikir olabilir ama eminiz sevgilinin çok hoşuna gidecek! 

Mücevher!

Mücevher!

Verdiğin cevaplardan ilişkinizin çok seviyeli ve güzel ilerlediğini görebiliyoruz! Sevgilin sana sen de sevgiline bir sürü hediye almışsınız! İçimizden bir ses diyor ki sevgilinin şu sıralar istediği hediye takabileceği güzel bir takı! Onun zevkini senden daha iyi bilen kimse yoktur zaten. Sade mi sever, abartılı mı sever en iyi sen bilirsin. Bileğine bir bileklik, boynuna bir kolye, belki kulağına bir küpe! Bakmaya başlasan iyi edersin…

Ayakkabı!

Ayakkabı!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinizin daha başlarındasınız gibi gözüküyor. Vereceğin hediyeyle hem ilişkinize renk katabilirsin hem de sevgilini mutlu edebilirsin! Bize sorarsan farklı, sevgilinin tarzına uygun güzel bir kombin ayakkabısı alabilirsin! Yürüdükçe seni hatırlar!

Düşünmek bazen daha önemlidir!

Verdiğin cevaplara göre sizin ilişkinizde şuan verilmesi gereken hediye iyi düşünülmüş manevi bir hediye. Sevgilinin şuan maddi hediyelerde hiç mi hiç gözü yok. Onun istediği senin düşünerek, emek vererek,  hatta ellerinle yaparak hazırladığın bir hediye! Düşün! Aklına çok güzel fikirler geleceğine eminiz!

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