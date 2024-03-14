Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?

Verdiğin cevaplardan ilişkinizin çok seviyeli ve güzel ilerlediğini görebiliyoruz! Sevgilin sana sen de sevgiline bir sürü hediye almışsınız! İçimizden bir ses diyor ki sevgilinin şu sıralar istediği hediye takabileceği güzel bir takı! Onun zevkini senden daha iyi bilen kimse yoktur zaten. Sade mi sever, abartılı mı sever en iyi sen bilirsin. Bileğine bir bileklik, boynuna bir kolye, belki kulağına bir küpe! Bakmaya başlasan iyi edersin…