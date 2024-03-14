Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?
Sevgiline Alman Gereken Hediye Ne?
Sevgililer günü, doğum günü ve hediyeler hediyeler… Sevgiline hediye olarak ne alacağına karar veremediysen bu test tam da sana söre!
Hadi başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seç.
3. İlk olarak ne kadardır birliktesiniz?
4. İlişkinizin en güçlü yönü ne?
5. Peki siz romantik bir çift misiniz?
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6. Sevgiline şu ana kadar aldığın hediyeler hangi kategoriye girer?
7. Aşağıdaki hediyelerden hangisini daha önce sevgiline aldın?
8. Sevgilin hangisine daha yakın?
9. Peki sevgilin sana hediye alma konusunda bonkör mü?
10. Son soru, hangisini hediye etsen sevgilin havalara uçar?
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Telefon!
Mücevher!
Ayakkabı!
Düşünmek bazen daha önemlidir!
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