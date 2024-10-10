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Sevgi Gülden Yalçıner 16 Gündür Kayıp: Olayla İlgili 2 Kişi Daha Tutuklandı

Sevgi Gülden Yalçıner 16 Gündür Kayıp: Olayla İlgili 2 Kişi Daha Tutuklandı

Kırıkkale
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 14:56

Kırıkkale’de 16 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner isimli kadından hala bir iz bulunamadı. Soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

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Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde 16 gün önce kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde 16 gün önce kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolması ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolması ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Jandarma ve dalgıç ekiplerinin Kızılırmak Nehri ve köy çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma ve dalgıç ekiplerinin Kızılırmak Nehri ve köy çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.

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