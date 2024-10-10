Sevgi Gülden Yalçıner 16 Gündür Kayıp: Olayla İlgili 2 Kişi Daha Tutuklandı
Sevgi Gülden Yalçıner 16 Gündür Kayıp: Olayla İlgili 2 Kişi Daha Tutuklandı
Kırıkkale’de 16 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner isimli kadından hala bir iz bulunamadı. Soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
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Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde 16 gün önce kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları sürüyor.
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Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolması ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.
Jandarma ve dalgıç ekiplerinin Kızılırmak Nehri ve köy çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.
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