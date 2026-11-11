Sevdiklerine Karşı Fazla Korumacı Olan 3 Burç

Venüs'ün yönettiği bir toprak burcu olan Boğa, astrolojide istikrara ve güvene en çok önem veren burçlardan biri. Hayatın keyfini çıkarmayı seven bu burç, sevdikleri söz konusu olunca çok ciddileşiyor.

DeFranco'ya göre Boğalar kendi iç dünyalarını tanıdıklarında çevrelerine sonsuz sevgi ve koruma gösterebiliyor. Sevdiklerini ve sahip olduklarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar.