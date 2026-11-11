article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Sevdiklerine Karşı Fazla Korumacı Olan 3 Burç

Sevdiklerine Karşı Fazla Korumacı Olan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 13:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimi insanlar sevdiklerine bir zarar gelmesin diye her an tetikte bekler. Astrolog Dana DeFranco, sevdiklerini ve sahip olduklarını korumak için büyük çaba gösteren burçları sıraladı. Boğa, Aslan ve Akrep de bu listede yer alıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğa

Boğa

Venüs'ün yönettiği bir toprak burcu olan Boğa, astrolojide istikrara ve güvene en çok önem veren burçlardan biri. Hayatın keyfini çıkarmayı seven bu burç, sevdikleri söz konusu olunca çok ciddileşiyor.

DeFranco'ya göre Boğalar kendi iç dünyalarını tanıdıklarında çevrelerine sonsuz sevgi ve koruma gösterebiliyor. Sevdiklerini ve sahip olduklarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Aslan

Aslan

Güneş'in yönettiği bir ateş burcu olan Aslan, astrolojide sadık ve sıcak kalpli bir burç olarak biliniyor. Ailesi ve arkadaşları söz konusu olduğunda her zaman dikkatli ve uyanık.

Aslanlar sevdiklerini savunmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Güneş nasıl çevresine hayat veriyorsa, Aslanlar da başkalarını korumakta kendilerine bir amaç buluyor. DeFranco'ya göre Aslanlar sevdiklerini içtenlikle ve karşılık beklemeden koruyabiliyor.

Akrep

Akrep

Plüton ve Mars'ın yönettiği bir su burcu olan Akrep, astrolojide duygularını en derinde saklayan burç olarak öne çıkıyor. Duyguları onun için en kıymetli şey.

Akrepler kalplerini korumak için dünyanın öbür ucuna bile gidebiliyor. Kime güveneceklerini çok dikkatli seçiyor ve hayatlarına herkesi almıyorlar. DeFranco, bir Akrep'i tamamen tanımanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın