Hata Yapmaktan Korkan Mükemmeliyetçi 3 Burç

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide çalışkan ve dikkatli bir burç olarak tanınıyor. Özellikle iş hayatında her adımını hesaplayarak atıyor.

Oğlaklar işlerinde ne kadar iyi olsalar da hata yapmaktan hoşlanmıyor. Bir başarısızlığın terfi ya da yeni sorumluluk alma şansını azaltacağından endişe ediyorlar. Her işi ilk seferde doğru yapmayı tercih ediyorlar.