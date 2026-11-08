Hata Yapmaktan Korkan Mükemmeliyetçi 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkes hata yapar ama bazıları için küçük bir yanlış bile büyük bir yük. Astrolog Christine Schoenwald, hata yapmaktan nefret eden ve yaptığı hatayı kişisel bir başarısızlık gibi gören burçları sıraladı. Başak, Oğlak ve Aslan da bu listede yer alıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.
Başak
Oğlak
Aslan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın