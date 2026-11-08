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Hata Yapmaktan Korkan Mükemmeliyetçi 3 Burç

Hata Yapmaktan Korkan Mükemmeliyetçi 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 08:22
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Herkes hata yapar ama bazıları için küçük bir yanlış bile büyük bir yük. Astrolog Christine Schoenwald, hata yapmaktan nefret eden ve yaptığı hatayı kişisel bir başarısızlık gibi gören burçları sıraladı. Başak, Oğlak ve Aslan da bu listede yer alıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

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Başak

Başak

Merkür'ün yönettiği bir toprak burcu olan Başak, astrolojide mükemmeliyetçiliğin simgesi sayılıyor. Kendine karşı çok eleştirel ve çıtayı her zaman yüksek tutuyor.

Başaklar işlerin doğru gitmesi için kendi sistemlerini kuruyor. Yine de bir hata yaptıklarında ne yaptıklarını bilmiyormuş gibi hissediyorlar. Küçük bir yanlış bile kendilerini yetersiz görmelerine yol açabiliyor.

Oğlak

Oğlak

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide çalışkan ve dikkatli bir burç olarak tanınıyor. Özellikle iş hayatında her adımını hesaplayarak atıyor.

Oğlaklar işlerinde ne kadar iyi olsalar da hata yapmaktan hoşlanmıyor. Bir başarısızlığın terfi ya da yeni sorumluluk alma şansını azaltacağından endişe ediyorlar. Her işi ilk seferde doğru yapmayı tercih ediyorlar.

Aslan

Aslan

Güneş'in yönettiği bir ateş burcu olan Aslan, astrolojide başarılı ve takdir gören bir burç olarak öne çıkıyor. Çevresinden aldığı saygı onun için çok değerli.

Aslanlar tek bir hatanın bu saygıyı kaybettireceğinden korkuyor. Hata yaptıklarında hem kendilerini hem de etraflarındakileri hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünüyorlar. Başarısız olabilecekleri durumlardan uzak durmaya çalışıyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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