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Sessiz Sedasız Evlenen Hasan Can Kaya, Çocuk Sorusuna Net Yanıt Verdi

Sessiz Sedasız Evlenen Hasan Can Kaya, Çocuk Sorusuna Net Yanıt Verdi

Magazin
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 20:29
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Hasan Can Kaya, Konuşanlar’ın yeni sezon galasında evlilik hayatının kendisine yakıştığını söyledi. Bekarken daha rahat bir hayatı olduğunu anlatan ünlü komedyen, Duygu Karabaş’la evlendikten sonra her şeyin düzene girdiğini ifade etti. Ailelerden torun baskısı gelip gelmediği sorusuna ise çocuğa gereken ilgi ve sevgiyi verebilecekleri zamanı bekleyeceklerini söyledi.

KAYNAK: Magazin Burada

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Hasan Can Kaya, Konuşanlar galasında evlilik hayatının kendisine yakıştığını söyledi.

Hasan Can Kaya, Konuşanlar galasında evlilik hayatının kendisine yakıştığını söyledi.

Disney+'ta yayınlanan Konuşanlar'ın yeni sezonu için düzenlenen galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hasan Can Kaya, evliliğin kendisine yakıştığını söyledi.

Bekarken daha rahat ve kendi kafasına göre bir hayat sürdüğünü anlatan Kaya, Duygu Karabaş'la evlendikten sonra hayatının düzene girdiğini ifade etti.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bu kez evliliğine dair sorulara da yanıt vermekten kaçınmadı. Peki çift, çocuk konusunda ne düşünüyor? Galada bu soru da gündeme geldi.

Torun baskısı sorusuna yanıt veren Hasan Can Kaya, çocuk için doğru zamanı bekleyeceklerini söyledi.

Torun baskısı sorusuna yanıt veren Hasan Can Kaya, çocuk için doğru zamanı bekleyeceklerini söyledi.

Galada gelen sorulardan biri ailelerden torun baskısı olup olmadığıydı. Hasan Can Kaya bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

'Çocuk konusu ikimizin de çocuğa gerekli ilgi ve sevgiyi verebileceğimizi düşündüğümüz zamanda yaparız diye düşünüyorum. Ona gereken zamanı ayırmak gerekiyor.'

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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