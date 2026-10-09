Sessiz Sedasız Evlenen Hasan Can Kaya, Çocuk Sorusuna Net Yanıt Verdi

Disney+'ta yayınlanan Konuşanlar'ın yeni sezonu için düzenlenen galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hasan Can Kaya, evliliğin kendisine yakıştığını söyledi.

Bekarken daha rahat ve kendi kafasına göre bir hayat sürdüğünü anlatan Kaya, Duygu Karabaş'la evlendikten sonra hayatının düzene girdiğini ifade etti.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bu kez evliliğine dair sorulara da yanıt vermekten kaçınmadı. Peki çift, çocuk konusunda ne düşünüyor? Galada bu soru da gündeme geldi.