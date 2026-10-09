Sessiz Sedasız Evlenen Hasan Can Kaya, Çocuk Sorusuna Net Yanıt Verdi
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Hasan Can Kaya, Konuşanlar’ın yeni sezon galasında evlilik hayatının kendisine yakıştığını söyledi. Bekarken daha rahat bir hayatı olduğunu anlatan ünlü komedyen, Duygu Karabaş’la evlendikten sonra her şeyin düzene girdiğini ifade etti. Ailelerden torun baskısı gelip gelmediği sorusuna ise çocuğa gereken ilgi ve sevgiyi verebilecekleri zamanı bekleyeceklerini söyledi.
KAYNAK: Magazin Burada
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Hasan Can Kaya, Konuşanlar galasında evlilik hayatının kendisine yakıştığını söyledi.
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Torun baskısı sorusuna yanıt veren Hasan Can Kaya, çocuk için doğru zamanı bekleyeceklerini söyledi.
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