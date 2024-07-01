Sesler Kısılsın, Sözler Yutulsun (!)

Bu karmaşıklığı anlamak için şiddetin sadece fiziksel bir patlama olmadığını aynı zamanda zihinsel bir fırtına olduğunu kavramak gerekiyor. İnsan zihnini ele geçiren, görünmeyen bir fırtına, şiddetin karanlıklarını aydınlatan bir gölge yaratır. Bu karanlığı oluşturan psikolojik faktörler, kırık bir camdan sızılan ışık gibidir.

İnsanların şiddete yönlenmesine neden olan en güçlü duygulardan biri öfkedir. Engellenme ve yoksunluk ise bu duyguya sebep olmakla beraber saldırgan davranışlara gerekli zemini hazırlamaktadır.

Geçmişin izleri, duygusal tepkileri kontrol etmeyi zorlaştırır ve şiddeti teşvik eder. Çocukluk döneminde kişiliği şekillendiren yakın ilişkiler içinde bulunan insanlarla kurulan ilişkilerin içeriğinde maruz kalınan ihmal veya şiddet, bireyin davranış biçimine şekil verir. Bireyin sevgi, güven ve kabul gibi temel duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda kişide duygusal yoksunluk gelişmesi kaçınılmazdır. Bu bireylerin, öfke yönetiminde ve iletişim becerilerinde zorluk yaşamalarının yanı sıra empati eksikliği, bağlanma problemleri ve kendine yönelik öfke duygularını geliştirmeleri de olasıdır.

Bu durumlar bireyin deneyimlerinin travmatikliği gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmekle beraber bireyin hayatındaki ilişkilerinde tatmin olamamasına ve sonucunda da şiddet gibi davranışlara yönelmesine zemin hazırlar. Şiddet- agresyon eğiliminde duygusal yoksunluğun önemi kaçınılmazdır fakat eşlik eden başka faktörler de vardı.