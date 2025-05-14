Sermayesiz Girişimcilik: Dijital Çağda Fikirleri İşletmeye Dönüştürmek
Girişimcilik denince hâlâ birçok kişinin aklına ilk gelen şey para oluyor. Sanki iyi bir iş fikrinin tek kıstası, onu destekleyecek bir bütçenin olup olmamasıymış gibi. Oysa artık biliniyor ki yeni nesil girişimciliğin mayası para değil; fikir, azim, dijital yetkinlik ve problem çözme becerisi. Sermaye bir ihtiyaç olabilir ama her zaman ön şart değildir. Zira günümüzün en dikkat çekici girişim hikâyelerinin birçoğu, tam da bu şartların olmadığı, “parasız ama kararlı” zamanlarda filizlenmiştir.
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Bugünün genç girişimcileri, sermaye eksikliğini bahane etmek yerine ellerindeki olanakları yaratıcı biçimde kullanmayı tercih ediyor.
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