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Serenay Sarıkaya'nın Tarzından Alizade'nin İftar Tarifine 14 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Serenay Sarıkaya'nın Tarzından Alizade'nin İftar Tarifine 14 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
14.03.2024 - 18:03

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Serenay Sarıkaya'nın Bulgari tarzı olay yarattı.

2. Merve Özbey ve kızı Elif:

3. Özge Özpirinçci'de Tıp Bayramı'na özel 'İlk ve Son' paylaşımı geldi.

3. Özge Özpirinçci'de Tıp Bayramı'na özel 'İlk ve Son' paylaşımı geldi.

4. Murat Boz:

4. Murat Boz:

5. Haftalık Uraz Kaygılaroğlu dozumuzu aldık.

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6. Alizade'de iftara özel tarif geldi.

7. Gizem Karaca, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu.

7. Gizem Karaca, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu.

8. Enis Arıkan, 'Çok hastayım' dedi.

8. Enis Arıkan, 'Çok hastayım' dedi.

9. Müjde Uzman, doğanın tadını çıkardı.

9. Müjde Uzman, doğanın tadını çıkardı.

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