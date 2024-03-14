Serenay Sarıkaya'nın Tarzından Alizade'nin İftar Tarifine 14 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Serenay Sarıkaya'nın Tarzından Alizade'nin İftar Tarifine 14 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Serenay Sarıkaya'nın Bulgari tarzı olay yarattı.
2. Merve Özbey ve kızı Elif:
3. Özge Özpirinçci'de Tıp Bayramı'na özel 'İlk ve Son' paylaşımı geldi.
4. Murat Boz:
5. Haftalık Uraz Kaygılaroğlu dozumuzu aldık.
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6. Alizade'de iftara özel tarif geldi.
7. Gizem Karaca, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu.
8. Enis Arıkan, 'Çok hastayım' dedi.
9. Müjde Uzman, doğanın tadını çıkardı.
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