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Gerçek Anlamda Aşk 101 Denemesinden Yaz Geldiği İçin İntiharı Erteleyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gerçek Anlamda Aşk 101 Denemesinden Yaz Geldiği İçin İntiharı Erteleyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 18:33

Bakalım haftanın son gününde, tweetleriyle en çok kimler güldürmüş, kimler haftanın yorgunluğunu atmamızı sağlamış?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

2. Birkaç saniyeliğine haklı geliyor.

2. Birkaç saniyeliğine haklı geliyor.

3. 👇

3. 👇

4. Tam olarak bu;

5. Bu neden böyle?

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6. 👇

7. Aynı boyda olmaları 😻

7. Aynı boyda olmaları 😻
twitter.com

8. İntihar planını tatil planıyla değiştirmek;

8. İntihar planını tatil planıyla değiştirmek;
twitter.com

9. Ülkenin yarısından daha iyi bir diksiyona sahip.

10. Neden olmasın?

10. Neden olmasın?
twitter.com
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11. Reels başka hiçbir yerde bu kadar keyfi vermiyor.

11. Reels başka hiçbir yerde bu kadar keyfi vermiyor.
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

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