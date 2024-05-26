Gerçek Anlamda Aşk 101 Denemesinden Yaz Geldiği İçin İntiharı Erteleyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gerçek Anlamda Aşk 101 Denemesinden Yaz Geldiği İçin İntiharı Erteleyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın son gününde, tweetleriyle en çok kimler güldürmüş, kimler haftanın yorgunluğunu atmamızı sağlamış?
İyi eğlenceler 🚀
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2. Birkaç saniyeliğine haklı geliyor.
3. 👇
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7. Aynı boyda olmaları 😻
8. İntihar planını tatil planıyla değiştirmek;
10. Neden olmasın?
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11. Reels başka hiçbir yerde bu kadar keyfi vermiyor.
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