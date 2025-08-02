Seray Şahiner - Vatan Millet Samatya “Annelerin Sustuklarını, Kızları Anlatıyor”
Geçtiğimiz ay, Bi Dünya Kitap Grubu’nun davetiyle konuk ettiğimiz sevgili Seray Şahiner’le, Penguen Kitabevi’nde ‘Vatan Millet Samatya’ üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İlk kez orada tanıştık ama öyle güçlü, öyle renkli bir karakter ki… Birebir sohbet etme şansı olanlar, onunla geçirilen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hemen fark eder. Kitap, net bir tarih aralığında geçen bir “tarihi roman” ya da klasik anlamda bir “dönem hikayesi” değil. Ancak, toplumsal belleği ve bir dönemin ruhunu taşıdığı için dönemsellik hissi veren bir metin. Bu açıdan, nostaljik bir sosyolojik dönemi okumayı sevenler için Vatan Millet Samatya…
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Her mahallenin bir vitrini, bir de bodrumu vardır.
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Melek’in çocukluğu çocukluk değildir.
İnci yalnızca görür değil, çözer.
Ve bazı romanlar yalnızca iyi yazılmaz.
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