Senin Travmalarının Altında Yatan Sebep Ne?
Senin Travmalarının Altında Yatan Sebep Ne?
Hepimizin hayatında bizi etkileyen olaylar, duygular ve deneyimler var. Bu olaylar bazen farkında olmadığımız travmaların kaynağı olabilir. Geçmişte yaşadığın zorluklar, bu günkü duygusal durumunu ve düşünce tarzını etkiliyor olabilir. Peki, senin travmalarının altında yatan gerçek sebep ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?
4. Stresli bir durumda ne hissedersin?
5. Hatalarını kabul eder misin?
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6. Geçmişte seni en çok üzen kişi kim oldu?
7. Başkalarının seni nasıl gördüğü senin için ne kadar önemli?
8. Kendi duygularını açıkça ifade eder misin?
9. Bir ayrılıktan sonra kendini toparlamak ne kadar sürer?
10. Kendini en sık eleştirdiğin konu nedir?
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