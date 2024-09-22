Senin Psikolojini Ne Düzeltir?
Senin Psikolojini Ne Düzeltir?
Senin psikolojini ne düzeltir?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Gün içinde en çok hangi aktiviteyi yapmayı seversin?
4. Hangi durumlardan sonra kendini çok stresli hissedersin?
5. Duygusal bir zorlukla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
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6. Birine kolaylıka alışabilir misin?
7. Gelecek hakkında düşünürken en çok hangi duygu seni etkiler?
8. Peki ne sıklık hayatına yeni insanlar alırsın?
9. Geçmişinde yaşadığın şeyleri hala anımsıyor musun?
10. Son olarak sence hayatında olan insanlar seni mutlu ediyor mu?
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Hayatındaki insanları değiştirmek seni psikolojini düzeltebilir!
Bir şeyleri kabullenmek senin psikolojini düzeltebilir!
Bir şeyleri geride bırakıp yoluna bakmak senin psikolojini düzeltebilir!
Yeni başlangıçlar senin psikolojini düzeltebilir.
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Rakı balık ayvalık 😁