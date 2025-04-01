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Senin Ona Olan Saygın Bitti mi?

Senin Ona Olan Saygın Bitti mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 13:01

Eski bir aşk, geçmişte büyük bir yer kaplamış olabilir. Fakat zaman geçtikçe, ona karşı olan duyguların ve saygın da değişmiş olabilir. Eski sevgine hala saygı duyuyor musun, yoksa tamamen kaybettin mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman iletişim kurdunuz?

4. Onun hala senden bahsetmesi sana ne hissettirir?

5. Eski sevgilinle iletişiminiz sona erdiğinde ona karşı hala bir şeyler hissediyor muydun?

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6. Verdiği sözleri tutmamazlık yapar mıydı?

7. Eski sevgilinle yaşadığınız problemler onunla ilgili düşüncelerini nasıl etkiledi?

8. Kendini sık sık onu düşünürken buluyor musun?

9. Geçmişi düşündüğünde aklına ne geliyor?

10. Şimdi gelse barışır mısın?

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Ona karşı tüm saygını kaybetmişsin!

Eski aşkına olan saygını tamamen yitirdiğin bir noktadaysan, bu durumun seni ciddi anlamda yıprattığını hissediyorsan, merak etme, bu durumda yalnız değilsin. Belki de geçmişte yaşadığınız talihsiz olaylar, ilişkinin içerisindeki sağlıksız davranışlar ya da yüzüne karşı söylenmiş olan yalanlar, ona olan tüm güvenini ve saygını yok etmiş olabilir. Artık onunla ilgili ne olumlu ne de olumsuz bir duygu besliyor olabilirsin, sadece mesafeni korumak ve kendi hayatına odaklanmak istiyorsun. Ona karşı duyguların tamamen tükenmiş ve bir daha saygı duyman zor görünüyor. Bu durumda, kendine ve ilerlediğin yola odaklanmak sana daha iyi gelecektir. Eski aşkına olan saygını kaybetmiş olman, kendini özgür bırakman ve hayatında yeni, daha sağlıklı ilişkiler kurman için bir fırsat olabilir. Artık yeni başlangıçlar yapmanın ve geçmişi geride bırakmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bir dönemi kapatıp, yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kendini özgür bırak, hayatında yeni ve sağlıklı ilişkiler kurma fırsatını yakala! Eski aşkına olan saygını kaybetmiş olman, aslında senin için yeni bir başlangıç olabilir. Geçmişi geride bırak, yeni başlangıçlar yapmanın zamanı geldi. İşte tam da burada, hayatının yeni bölümünü yazmaya başlamak için mükemmel bir zaman!

Ona olan saygın azalmış ama tamamen bitmemiş!

Eski aşkına karşı olan saygını hissetmek belki de biraz zorlaştı, ama bu, ona olan saygının tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar, belki de ona olan saygını azaltmış olabilir, ama hala kalbinin bir köşesinde ona karşı bir miktar saygı barındırıyorsun. İlişkiniz sona erdi, evet, ama geçmişte birlikte yaşadığınız anılar, paylaştığınız kahkahalar ve gözyaşları hala zihninde ve bu yüzden ona karşı bir miktar anlayış gösteriyorsun. Bu durumda, belki de eski aşkınla ilgili hislerini bir kenara bırakıp, onları bir kez daha gözden geçirmen faydalı olabilir. Ona olan saygının neden azaldığını anlamak, belki de biraz zor olabilir, ama bu süreçte hangi duyguları taşıdığını düşünmek, duygusal sağlığını korumana yardımcı olabilir. Unutma, saygı ve sevgi bir denge işidir ve bu dengeyi sağlamak, ilerleyen zamanlarda daha sağlıklı ve daha dolu dolu ilişkiler kurmana olanak tanır. Bu süreçte kendine biraz zaman tanı, duygularını ve düşüncelerini anlamlandır. Belki de eski aşkına olan saygın tamamen bitmemiştir, belki de sadece biraz gözden kaçmıştır.

Ona hala saygı duyuyorsun!

Eski sevgilinle yaşadığın aşkın izleri hala kalbinde. Ona karşı hissettiğin saygı, birçok fırtınaya rağmen dimdik ayakta duruyor. İlişkiniz boyunca karşılaştığınız zorluklar, yaşadığınız anlaşmazlıklar, belki de çıktığınız inişli çıkışlı yolculuklar, ona olan saygını hiçbir şekilde etkilememiş. Aksine, onu hala değerli bir varlık olarak görüyorsun, bir zamanlar hayatının merkezinde yer alan bu kişiye karşı hala bir nezaket ve anlayışla yaklaşıyorsun. Bu, senin olgunluğunu ve empati yeteneğini gözler önüne seriyor. Eski sevgilinle ilgili bu olumlu düşüncelerini korumak, iç dünyanda bir huzur yaratabilir. Ona karşı duyduğun bu saygı, ilişkilerinde ne kadar olgun ve anlayışlı biri olduğunu gösterir. Ancak bu durum, bir yandan da seni gelecekte yıpratabilir. Bu yüzden, eski sevgilini geçmişte bırakmayı ve hayatının yeni bölümüne odaklanmayı unutmamalısın. Bu, hem senin duygusal sağlığın için hem de yeni başlangıçlar için önemlidir. Sonuçta, hayat her zaman ileriye doğru akar ve sen de bu akışın içinde yer almalısın. Bu sayede, hem eski sevgiline olan saygını koruyabilir hem de yeni deneyimlere açık bir şekilde hayatına devam edebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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