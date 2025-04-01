Senin Ona Olan Saygın Bitti mi?
Senin Ona Olan Saygın Bitti mi?
Eski bir aşk, geçmişte büyük bir yer kaplamış olabilir. Fakat zaman geçtikçe, ona karşı olan duyguların ve saygın da değişmiş olabilir. Eski sevgine hala saygı duyuyor musun, yoksa tamamen kaybettin mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman iletişim kurdunuz?
4. Onun hala senden bahsetmesi sana ne hissettirir?
5. Eski sevgilinle iletişiminiz sona erdiğinde ona karşı hala bir şeyler hissediyor muydun?
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6. Verdiği sözleri tutmamazlık yapar mıydı?
7. Eski sevgilinle yaşadığınız problemler onunla ilgili düşüncelerini nasıl etkiledi?
8. Kendini sık sık onu düşünürken buluyor musun?
9. Geçmişi düşündüğünde aklına ne geliyor?
10. Şimdi gelse barışır mısın?
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Ona karşı tüm saygını kaybetmişsin!
Ona olan saygın azalmış ama tamamen bitmemiş!
Ona hala saygı duyuyorsun!
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