Senin Kişiliğin Hangi Yatırım Tipine Daha Uyumlu?
Senin Kişiliğin Hangi Yatırım Tipine Daha Uyumlu?
Kişiliğini genel hatlarıyla öğrenerek sana en uygun yatırım tipini söyleyeceğiz. Nasıl diye sorma, Onedio testleri ile elbette mümkün!
Not: Testimiz tamamen eğlence amaçlıdır, yatırım tavsiyesi içermez.
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Başlıyoruz! Elinde belirli bir birikim var. Bu parayla ne yapmayı düşünürsün?
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Bir arkadaşın yeni bir iş fikriyle geliyor. İlk tepkini hangisi daha iyi tanımlar?
Uzun vadeli planlar hakkındaki düşüncen, bunlardan hangisine yakın?
Kısa bir süre önce satın aldığın akıllı telefonunun bir üst modeli çıktı. Yeni modeli de bayağı övüyorlar. Ne yaparsın?
Seyahat ederken nasıl birine dönüşüyorsun diye sorsak?
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