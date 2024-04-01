Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?

Yoğun hayat temposu, sürekli koşuşturma, herkese ve her şeye yetişme seni düşündüğünden daha fazla yormuş gibi gözüküyor. Bu tempoda ilk ihmal ettiğin şey ise kendin oluyorsun. Kendine zaman ayırmak ve sadece canın istediğin için bir şeyler yapmak, yaşam kaliteni ve mutluluğunu doğrudan etkileyip seni çok daha pozitif bir insana dönüştürecek. Kendini şımartmaktan çekinme çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun! 😎🥳