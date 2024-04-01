Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?
Senin Hayatında Eksik Olan Şey Ne?
Hayatında eksik bir şeylerin olduğunu içten içe hissediyor ama tam olarak adını koyamıyor musun? İşte sana hayatında neyin eksik olduğunu söyleyecek efsane bir test! 😎🥳
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1. Öncelikle seni daha yakından tanıyarak testimize başlayalım! Boş zamanlarını değerlendirirken en keyif aldığın aktivite hangisi?
2. Peki, hayatına yeni bir hobi ekleyecek vaktin ve enerjin olsa bu hangisi olurdu?
3. Teknolojik cihazlarından en son ne zaman uzaklaştın? 😅
4. Senin için keyifli bir hafta sonunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yer alır? 🥳
5. Biraz da tatil alışkanlıklarını öğrenelim. Tatile gittiğinde hangisini yapmaktan hoşlanırsın?
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6. Bir gününü nasıl planlarsın? 🤔
7. Yorucu bir günden sonra ideal dinlenme şekli nasıl olmalı?
8. Peki, sence bir ilişkide en önemli şey hangisidir? 💑
9. Eksik olan şeyi ortaya koymadan önce biraz da sosyal özelliklerini öğrenelim! En son ne zaman arkadaş edindin? 🙄
10. Eğer bir zaman makinen olsaydı aşağıdakilerden hangisine ışınlanırdın?
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Senin hayatında eksik olan şey: Macera! 🤗 Her ne kadar kendine alan yaratma ve aktif olma konularına özen göstersen de hayatı biraz sıkıcı bulduğun ortada. ... Devamını Gör