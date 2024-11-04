Senin Fotoğrafın Hangi Banknotun Arkasında Olurdu?
Senin Fotoğrafın Hangi Banknotun Arkasında Olurdu?
Eğlenceli bir Onedio testi daha! Banknotların arkalarında, tarihte yerini almış ünlü kişilerin fotoğraflarının olduğunu biliyoruz. Peki senin fotoğrafın hangi banknotun arkasında olurdu?
Not: Testimiz eğlence amacı taşımaktadır.
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1. Başlıyoruz! Hangi dönemin tarzını kendine daha yakın görüyorsun?
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2. Bize tam şu an sahip olmak istediğin süper gücü seçer misin?
3. Diyelim ki banknotun arkasındaki fotoğrafın için poz vereceksin. Nasıl bir poz vermeyi düşünüyorsun?
4. Bir banknot çıkaracak olsan, bu renklerden hangisi daha baskın olurdu?
5. Tarihte iz bırakan bir icat yaptığını düşün. Bu icat neye hizmet ederdi?
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