Senin Fotoğrafın Hangi Banknotun Arkasında Olurdu?

Risk alırken her zaman ölçülü davranıyorsun ve her adımını planlayarak atıyorsun. Hayatında çeşitliliğe ve dengeye önem veriyorsun, bu da seni farklı kültürleri bir araya getiren Euro’nun simgesi haline getiriyor. Hem iş hem de özel hayatta güvenilir ve sabırlısın, bu yüzden Euro’ya çok yakışıyorsun.