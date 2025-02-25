Senin Evinde Bir Mikroorganizma Kaç Gün Barınabilir?
Senin Evinde Bir Mikroorganizma Kaç Gün Barınabilir?
Temizlik konusunda nasılsın? Sen bize temizlik rutinini ve kendini anlat, biz de sana mikroorganizmanın evinde ne kadar süre barınabildiğini söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Evinde halıları ne sıklıkla süpürüyorsun?
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2. Peki her hafta çarşafları değiştiriyor musun?
3. Buzdolabındaki rafları ve çekmeceleri ne sıklıkla temizliyorsun?
4. Her gün toz alıyor musun?
5. Evinde hangi temizlik alışkanlığına sahipsin?
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6. Banyonun en çok hangi alanını temizlersin?
7. Evdeki kapı kollarını ne sıklıkla siliyorsun?
8. Evin en çok hangi odasını temizliyorsun?
Mikroorganizmalar senin evinde barınamaz!
Mikroorganizmalarla dostça bir mesafedesin!
Mikroorganizmaların kalıcı yuvası!
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