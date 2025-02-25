Senin Evinde Bir Mikroorganizma Kaç Gün Barınabilir?

Temizliğe özen gösteriyorsun ama bazı detayları atlıyor olabilirsin. Genel hijyenin iyi seviyede ve mikroorganizmalar yayılmasını büyük ölçüde engelliyorsun. Ancak birkaç küçük alışkanlık ile daha da iyileşebilirsin. Evinde mikroorganizmalar ortalama 1-3 gün hayatta kalabilir. Bundan dolayı biraz daha temizlik rutinini değiştirebilir ve temizlik günlerini artırabilirsin.