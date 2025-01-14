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Finans
Senin Dijital Rumuzun Ne Olurdu?

etiket Senin Dijital Rumuzun Ne Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 17:01

Dijital dünyada hepimizin kendine has bir tarzı var. Şifrelerimizden online alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok detay, bizi biraz daha yakından tanıtıyor. Bu testle dijital alışkanlıklarının sana hangi rumuzu uygun gördüğünü öğreneceksin. Hazırsan başlayalım!

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İlk kez kullanacağın ve muhtemelen bir daha kullanmayacağın bir uygulamadan üyelik almak üzeresin. Şifre belirlerken ilk tercihin ne olurdu?

Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken kargo seçeneklerinde hangisini seçersin?

Bir uygulamanın gizlilik sözleşmesini okuman gerekse, ne yapardın?

Telefonunda sürekli hafıza uyarısı aldığında nasıl bir yönteme başvurursun diye sorsak?

Devam edelim! Bir e-postanın spam olduğunu nasıl anlarsın?

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Online bir toplantıya katıldığında nasıl davrandığını öğrenebilir miyiz?

Bir sosyal medya platformu kapanacak ve senin seçmen isteniyor diyelim. Sence hangisi kapanmalı?

Bilgisayar ve telefonunun yazılımlarını ne sıklıkta güncelliyorsun?

Dürüst ol: Bir internet sitesine girdiğinde senden istenilen çerezleri (cookies) okumadan kabul ediyor musun?

Son sorudayız! Teknolojik bir cihaz bozulduğunda ilk ne yaparsın?

"gizli_ve_ofkeli" 🏃♀️ 🥷

Dijital dünyada hep bir adım öndesin. Sessiz ama etkili bir şekilde hareket ediyorsun, gerektiğinde hızlıca tepki veriyorsun. Paylaşımlarında ya da etkileşimlerinde stratejik bir yaklaşım sergiliyorsun. Kimse hızını yakalayamaz, her zaman bir adım öndesin.

"finans_gezgini01" 🤑

Dijital dünyada finansal özgürlüğü yakalamak için sürekli bir şeyler yapıyorsun. Her fırsatı değerlendiriyor, farklı yöntemlerle kazanç sağlıyorsun. Bütçe dostu ve akıllı finansal çözümlerle her adımında kazanç elde ediyorsun.

"dijital_dusunur" 💭

Dijital dünyayı sadece kullanmakla kalmıyor, her gelişmeyi derinlemesine düşünerek anlamlandırıyorsun. Fikirlerini net ve düzenli bir şekilde paylaşıyor, dijital ortamda her zaman anlamlı izler bırakıyorsun. Teknoloji senin için sadece bir araç değil, bir düşünce alanı.

"evinizin-indirimcisi" 🛍️

Alışverişlerinde her zaman en iyi fırsatları bulmayı başarıyorsun. Evinin her köşesine uygun fiyatlarla güzellik katmak için sürekli indirimleri takip ediyorsun. Hem bütçene dost hem de estetik açıdan tatmin edici çözümler arayarak evini güzelleştiriyorsun.

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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