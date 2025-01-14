Senin Dijital Rumuzun Ne Olurdu?
Senin Dijital Rumuzun Ne Olurdu?
Dijital dünyada hepimizin kendine has bir tarzı var. Şifrelerimizden online alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok detay, bizi biraz daha yakından tanıtıyor. Bu testle dijital alışkanlıklarının sana hangi rumuzu uygun gördüğünü öğreneceksin. Hazırsan başlayalım!
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İlk kez kullanacağın ve muhtemelen bir daha kullanmayacağın bir uygulamadan üyelik almak üzeresin. Şifre belirlerken ilk tercihin ne olurdu?
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Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken kargo seçeneklerinde hangisini seçersin?
Bir uygulamanın gizlilik sözleşmesini okuman gerekse, ne yapardın?
Telefonunda sürekli hafıza uyarısı aldığında nasıl bir yönteme başvurursun diye sorsak?
Devam edelim! Bir e-postanın spam olduğunu nasıl anlarsın?
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Online bir toplantıya katıldığında nasıl davrandığını öğrenebilir miyiz?
Bir sosyal medya platformu kapanacak ve senin seçmen isteniyor diyelim. Sence hangisi kapanmalı?
Bilgisayar ve telefonunun yazılımlarını ne sıklıkta güncelliyorsun?
Dürüst ol: Bir internet sitesine girdiğinde senden istenilen çerezleri (cookies) okumadan kabul ediyor musun?
Son sorudayız! Teknolojik bir cihaz bozulduğunda ilk ne yaparsın?
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