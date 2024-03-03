Senin Cildinin Sorunu Ne?
Senin Cildinin Sorunu Ne?
Cildinin ne gibi bir problemi var, öğrenmek ister misin? Cevabın 'Evet!' ise soruları cevapla!
Not: En doğru ve en sağlıklı bilgiyi edinmek için bir dermatolog ile görüşmeni tavsiye ederiz.
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1. En önemli soru ile başlayalım: Günde ortalama kaç litre su tüketiyorsun? (Sıvı değil, dikkatini çekeriz 🤪)
2. Vücudun en az su kadar en temel ihtiyaçlarından biri de uyku. Sen günde ortalama kaç saat uyuyorsun?
3. Uzmanlar kapalı havalarda bile güneş kremini kullanmamızı öneriyorlar. Sen güneş kremini ne sıklıkla kullanıyorsun diye sorsak?
4. Cildinde kırışıklık var mı?
5. Cilt bakımı adımlarında olmazsa olmaz dediğin şey bunlardan hangisi?
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6. Stres yaşamayı hiçbirimiz istemeyiz ama... Cildin stresli olduğunda nasıl bir tepki veriyor?
7. Yeme alışkanlığın da cildinin nasıl göründüğünü etkiler. Baharatlı gıdalarla aran nasıl?
8. Son olarak şunu soralım: Mevsim geçişlerinde cildinde değişiklik görüyor musun?
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