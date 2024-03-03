Senin Cildinin Sorunu Ne?

Pek çok insanda olduğu gibi senin de cildinde biraz kuruluk var. Senin cildinin nemlenmeye ihtiyacı var. Günlük rutinine yoğun nemlendiriciler eklemek, cildine su gibi gelen bir ferahlık sağlayabilir. Sabahları ve akşamları hafif ve su bazlı bir nemlendirici kullanmayı unutma. Ayrıca bol su içmeyi ihmal etme. Çünkü cildin sadece dışardan değil, içerden de nemlenmeye ihtiyacı var.