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Senin Cildinin Sorunu Ne?

Senin Cildinin Sorunu Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 17:02

Cildinin ne gibi bir problemi var, öğrenmek ister misin? Cevabın 'Evet!' ise soruları cevapla!

Not: En doğru ve en sağlıklı bilgiyi edinmek için bir dermatolog ile görüşmeni tavsiye ederiz.

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1. En önemli soru ile başlayalım: Günde ortalama kaç litre su tüketiyorsun? (Sıvı değil, dikkatini çekeriz 🤪)

2. Vücudun en az su kadar en temel ihtiyaçlarından biri de uyku. Sen günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

3. Uzmanlar kapalı havalarda bile güneş kremini kullanmamızı öneriyorlar. Sen güneş kremini ne sıklıkla kullanıyorsun diye sorsak?

4. Cildinde kırışıklık var mı?

5. Cilt bakımı adımlarında olmazsa olmaz dediğin şey bunlardan hangisi?

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6. Stres yaşamayı hiçbirimiz istemeyiz ama... Cildin stresli olduğunda nasıl bir tepki veriyor?

7. Yeme alışkanlığın da cildinin nasıl göründüğünü etkiler. Baharatlı gıdalarla aran nasıl?

8. Son olarak şunu soralım: Mevsim geçişlerinde cildinde değişiklik görüyor musun?

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Cildinde yağlanma problemi var!

Cildinde yağlanma problemi var!

Görünüşe göre cildinde yağlanma problemi var ve bu canını çok sıkıyor. Bu durum genellikle genişlemiş gözenekler, parlayan bir cilt yüzeyi ve sık sık sivilce oluşumu gibi sorunlara yol açabilir. Merak etme, bu yaygın bir durum ve elbette çaresi var. Yağlı ciltler için oluşturulmuş cilt bakım rutinini uygulayabilirsin. Ayrıca su bazlı nemlendiriciler ve yağ kontrolü sağlayan temizleyiciler cildini nemlendirirken aşırı yağ üretimini de dengeleyebilir. Unutma, cildine iyi bakmak onun sana iyi görünmesini sağlar!

Senin cildinde kuruluk söz konusu!

Senin cildinde kuruluk söz konusu!

Pek çok insanda olduğu gibi senin de cildinde biraz kuruluk var. Senin cildinin nemlenmeye ihtiyacı var. Günlük rutinine yoğun nemlendiriciler eklemek, cildine su gibi gelen bir ferahlık sağlayabilir. Sabahları ve akşamları hafif ve su bazlı bir nemlendirici kullanmayı unutma. Ayrıca bol su içmeyi ihmal etme. Çünkü cildin sadece dışardan değil, içerden de nemlenmeye ihtiyacı var.

Cildinde kızarıklıklar var!

Cildinde kızarıklıklar var!

Seçtiğin yanıtlara göre cildinin belirli bölgeleri kızarıyor diyebiliriz. Kızarık cilt, özellikle değişen hava koşullarında veya stres altındayken daha nazik bir dokunuş istiyor olabilir. Hassas cildini yatıştırmak için içeriğinde aloe vera yatıştırıcı bileşenler bulunan ürünleri tercih edebilirsin Sıcak su yerine ılık su ile yüzünü yıkamak ve parfüm, kolonya gibi tahriş edici maddelerden uzak durmak da cildine iyi gelecek.

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