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Senin Bir Bekleyenin Var mı?

Senin Bir Bekleyenin Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.06.2024 - 17:01

Senin bir bekleyenin var mı?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir yalnızsın?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir yalnızsın?

4. Bir ilişki neden bir türlü bitemez?

4. Bir ilişki neden bir türlü bitemez?

5. Senin için bitmeyen biri var mı?

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6. Sence yıllarca biri beklenir mi?

6. Sence yıllarca biri beklenir mi?

7. Aşkı sence ne bitirir?

7. Aşkı sence ne bitirir?

8. Uzun süredir beraber olduğun ve çok aşık olduğun biri var. Ama ayrıldınız, artık hayatına bakman gerektiği için de bir başkası girdi hayatına. Yıllar sonra çok aşık olduğun kişi geri geldi. Ne yaparsın?

8. Uzun süredir beraber olduğun ve çok aşık olduğun biri var. Ama ayrıldınız, artık hayatına bakman gerektiği için de bir başkası girdi hayatına. Yıllar sonra çok aşık olduğun kişi geri geldi. Ne yaparsın?

Senin bir bekleyenin var.

Bir bekleyiş var, adı üstünde senin adınla anılan. Seni gözlerinde tutkulu bir aşkla bekleyen biri var. Seninle karşılaşmayı, o uzun zamandır ağzından çıkmayan kelimeleri sana fısıldamayı öyle çok istiyor ki... Belki birkaç hafta, belki birkaç aydır bu anı bekliyor. Seni gördüğünde kalbinde uçuşan kelebekler, yüzüne yayılan o tatlı tebessüm, gözlerindeki ışıltı... Hepsi senin için. Ama bu hikayenin kahramanı, seninle olan bu büyülü bağın önünde duran engellerle karşı karşıya. Bu engeller belki zaman, belki mesafe, belki de korkular... Ancak bilinen bir gerçek var ki, bu engeller aşıldığında, senin hayatını baştan sona değiştirecek biri bekliyor seni. Bir peri masalından fırlamış gibi, hayatının en güzel bölümünü yazmaya hazır biri... Ve unutma, her güzel hikaye biraz da sabır ister.

Seni bir bekleyenin yok.

Hayatının belki de en sessiz ve monoton dönemini yaşıyorsun. Her şey sakin, huzurlu, belki biraz da sıkıcı. Günler birbirini kovalıyor ve sen sanki bir bekleyişin içindesin. Ancak, bekleyenin yok. Evet, doğru duydun, bir bekleyenin yok. Birilerinin hayatına girmesi, belki de biraz hareketlilik, belki de biraz heyecan getirebilir. Ancak, dur bir dakika! Bu aslında senin için en olmaması gereken şey. Neden mi? Çünkü sen henüz bu duruma hazır değilsin. Bir düşünsene, yeni bir kişi, yeni bir enerji, yeni bir heyecan... Bu durum seni hemen heyecanlandırabilir, evet. Ancak, bu durumun getireceği belirsizlikler, kararlar, tercihler... Hepsi seni bekliyor olacak ve sen henüz bu duruma hazır değilsin. Yeni bir kişi hayatına girdiğinde, yanlış hamleler yapabilirsin. Belki de yanlış tercihlerde bulunabilirsin. Bu durum seni daha da karmaşık bir duruma sürükleyebilir. İşte bu yüzden, senin bir bekleyenin yok. Çünkü sen, henüz bu duruma hazır değilsin. Biraz daha zaman almalı, belki de biraz daha kendini tanımalı ve hazır hissettiğinde, belki o zaman bir bekleyenin olabilir. Ancak şu an, senin bir bekleyenin yok. Çünkü sen, henüz buna hazır değilsin.

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Emel

Senin bir bekleyenin var 😂 Bekleyen Derviş sonunda geberiyordu ama kendi bilir 🤣🤣🤣