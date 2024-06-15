Senin Bir Bekleyenin Var mı?
Senin Bir Bekleyenin Var mı?
Senin bir bekleyenin var mı?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne kadar süredir yalnızsın?
4. Bir ilişki neden bir türlü bitemez?
5. Senin için bitmeyen biri var mı?
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6. Sence yıllarca biri beklenir mi?
7. Aşkı sence ne bitirir?
8. Uzun süredir beraber olduğun ve çok aşık olduğun biri var. Ama ayrıldınız, artık hayatına bakman gerektiği için de bir başkası girdi hayatına. Yıllar sonra çok aşık olduğun kişi geri geldi. Ne yaparsın?
Senin bir bekleyenin var.
Seni bir bekleyenin yok.
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Senin bir bekleyenin var 😂 Bekleyen Derviş sonunda geberiyordu ama kendi bilir 🤣🤣🤣