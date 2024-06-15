Senin bir bekleyenin var mı?

Hayatının belki de en sessiz ve monoton dönemini yaşıyorsun. Her şey sakin, huzurlu, belki biraz da sıkıcı. Günler birbirini kovalıyor ve sen sanki bir bekleyişin içindesin. Ancak, bekleyenin yok. Evet, doğru duydun, bir bekleyenin yok. Birilerinin hayatına girmesi, belki de biraz hareketlilik, belki de biraz heyecan getirebilir. Ancak, dur bir dakika! Bu aslında senin için en olmaması gereken şey. Neden mi? Çünkü sen henüz bu duruma hazır değilsin. Bir düşünsene, yeni bir kişi, yeni bir enerji, yeni bir heyecan... Bu durum seni hemen heyecanlandırabilir, evet. Ancak, bu durumun getireceği belirsizlikler, kararlar, tercihler... Hepsi seni bekliyor olacak ve sen henüz bu duruma hazır değilsin. Yeni bir kişi hayatına girdiğinde, yanlış hamleler yapabilirsin. Belki de yanlış tercihlerde bulunabilirsin. Bu durum seni daha da karmaşık bir duruma sürükleyebilir. İşte bu yüzden, senin bir bekleyenin yok. Çünkü sen, henüz bu duruma hazır değilsin. Biraz daha zaman almalı, belki de biraz daha kendini tanımalı ve hazır hissettiğinde, belki o zaman bir bekleyenin olabilir. Ancak şu an, senin bir bekleyenin yok. Çünkü sen, henüz buna hazır değilsin.