Seni Zengin Edecek Teknoloji Hangisi?
Seni Zengin Edecek Teknoloji Hangisi?
Eğer son zamanlarda maddi olarak refaha erişmek istiyorsan ve farklı bir teknoloji kullanmak istiyorsan, bu test tam sana göre! Testin sonunda hangi teknoloji ile zengin olacağını söyleyeceğiz!
Not: Testimizin eğlence amaçlı olduğunu belirtelim. Yatırım tavsiyesi değildir.
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1. Başlayalım! Büyük bir alışveriş yapacaksın diyelim. Nasıl bir yol izlersin?
2. Ay sonu geldiğinde maddi durumun ne alemde oluyor?
3. Peki ek gelir elde etmek için bunlardan hangisini daha önce yaptın?
4. Şu yatırım araçlarından birini seç!
5. Hayal kurmak bedava olduğu için hesabına aniden 1 milyon dolar yatırıldı diyelim. 🤑 İlk işin bunlardan hangisi olur?
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