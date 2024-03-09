Seni Ömür Boyu Bekleyecek Kişinin İsminin İlk Harfini ve Burcunu Söylüyoruz!
Seni Ömür Boyu Bekleyecek Kişinin İsminin İlk Harfini ve Burcunu Söylüyoruz!
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin ilk harfini ve burcunu söylüyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım kavuşunca mı aşk olur yoksa kavuşamayınca?
4. Birbirini seven iki insana ne engel olabilir?
5. Yıllar sonra karşına eski sevgilin çıksa ne yaparsın?
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6. Sen isteklerine nasıl ulaşmak istersin? kolay zor
7. Birini ömür boyu bekler misin?
8. Peki ayrılıklarını nasıl atlatırsın?
9. Ömür boyu süren aşk var mıdır sence?
10. Son olarak çok aşık olduğun kişi için en fazla ne yaparsın?
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Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
Seni ömür boyu bekleyecek kişinin isminin baş harfi ve burcu;👇
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