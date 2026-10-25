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Seni Bir İlişkiden Soğutan Gizli Sebep Ne?

Seni Bir İlişkiden Soğutan Gizli Sebep Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
25.10.2026 - 16:01
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Bazen bir ilişkiden uzaklaşmak için büyük bir kavga yaşaman ya da ciddi bir sorunla karşılaşman gerekmez. Küçük bir davranış, zamanla biriken kırgınlıklar veya adını bile koyamadığın bir his, karşındaki kişiye bakışını tamamen değiştirebilir. Belki seni en çok ilgisizlik soğutuyor, belki anlaşılmadığını hissetmek ya da sürekli aynı şeyleri anlatmak zorunda kalmak... Peki, senin ilişkilerde farkında olmadan uzaklaşmana neden olan asıl şey ne?

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1. Sevgilinle geçirdiğin sıradan bir günün sonunda seni en çok ne rahatsız eder?

2. Bir tartışma yaşadığınızda hangi davranış seni daha çok uzaklaştırır?

3. İlişkinin ilk zamanlarındaki heyecanın azaldığını hissettiğinde ne düşünürsün?

3. İlişkinin ilk zamanlarındaki heyecanın azaldığını hissettiğinde ne düşünürsün?

4. Sevgilin sana bir sürpriz hazırladı. Senin için en önemli şey ne olurdu?

5. . Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda yalnız hissedersin?

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6. Sevgilinin hangi alışkanlığı zamanla seni ondan soğutabilir?

7. Sevgilin yoğun bir dönemden geçiyor ve sana daha az zaman ayırıyor. Seni en çok ne düşündürür?

8. İlişkide hangi cümleyi duymak seni en çok üzer?

8. İlişkide hangi cümleyi duymak seni en çok üzer?

İlgisizlik ve Değersiz Hissetmek

Senin için bir ilişkide sevginin yalnızca söylenmesi yeterli değil, davranışlarla da gösterilmesi gerekiyor. Birinin seni sevdiğini söylemesi güzel olabilir ama asıl önemli olan, günlük hayatın içinde sana yer açması, seni merak etmesi ve yanında olduğunu hissettirmesi. Bu nedenle küçük gibi görünen ilgisizlikler zamanla sende büyük bir mesafeye dönüşebilir. Başlangıçta partnerinin yoğunluğunu anlayışla karşılayabilir, herkesin kendi hayatı olduğunu kabul edebilirsin. Ancak ilgisizlik sürekli hale geldiğinde kendine bazı sorular sormaya başlayabilirsin. Neden hep ilk mesajı sen atıyorsun? Neden birlikte vakit geçirmek için planları hep sen yapıyorsun? Neden sana iyi gelmeyen bir şeyi fark etmesini beklerken bunu tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyorsun?

Anlaşılmamak ve Duygusal Yalnızlık

Senin için bir ilişkide en önemli şeylerden biri, karşındaki kişinin seni gerçekten anlamaya çalışması. Her konuda aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Her tartışmada haklı bulunmak da istemiyorsun. Ancak duygularını anlattığında küçümsenmemek, söylediklerinin arkasındaki anlamın görülmesi ve kendini ifade edebileceğin güvenli bir alan bulmak istiyorsun. Seni bir ilişkiden uzaklaştıran şey, bazen yaşanan olayın kendisinden çok, o olay karşısında yalnız bırakılman olabilir. Üzüldüğünde sana neden üzüldüğünü anlatmak zorunda kalmak, bir sorunu dile getirdiğinde aşırı tepki vermekle suçlanmak veya hassasiyetlerinin sürekli şakaya vurulması zamanla seni yorabilir. Bir süre sonra konuşmak yerine susmayı tercih edebilirsin. Çünkü insan, anlaşılmayacağını düşündüğü yerde kendini açıklamak için harcadığı enerjiyi geri çekebilir.

Tek Taraflı Emek ve Sorumluluk

Tek Taraflı Emek ve Sorumluluk

Sen ilişkilerde emek vermekten kaçınan biri değilsin. Sevdiğin insan için planlar yapabilir, sorunları çözmeye çalışabilir ve ilişkinin daha iyi olması için kendi payına düşeni üstlenebilirsin. Ancak zamanla bütün sorumlulukların sana kaldığını fark ettiğinde içinde bir şeyler değişmeye başlayabilir. Belki buluşmaları hep sen organize ediyorsun, belki sorunları ilk sen konuşmaya açıyorsun ya da ilişkinizdeki eksikleri kapatmak için sürekli çözüm üretiyorsun. Başlangıçta bunları sevdiğin için yapıyor olabilirsin. Fakat karşılığında aynı çabayı göremediğinde ilişkinin iki kişi tarafından değil, tek kişi tarafından yürütüldüğünü düşünmeye başlayabilirsin.

Monotonluk ve Heyecan Kaybı

Monotonluk ve Heyecan Kaybı

Senin için bir ilişkide sevgi kadar canlılık, merak ve yenilik de önemli olabilir. Birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyorsun ama ilişkinin zamanla yalnızca günlük rutinlerden ibaret hale gelmesi seni uzaklaştırabilir. Aynı konuşmaların, aynı buluşmaların ve aynı alışkanlıkların içinde ilişkinin ilk zamanlarındaki heyecanı özlemeye başlayabilirsin. Bu, sürekli büyük sürprizler beklediğin veya sıradan günlerden mutlu olamadığın anlamına gelmez. Senin ihtiyacın bazen birlikte yeni bir yere gitmek, farklı bir şey denemek, uzun zamandır konuşmadığınız konuları konuşmak veya partnerinin seni yeniden keşfetmeye istekli olduğunu hissetmek olabilir. İlişkinin başında birbirinizi tanımaya çalışırken her şey daha merak uyandırıcı gelebilir. Zaman geçtikçe birbirinizin alışkanlıklarını öğrenirsiniz ve bu oldukça doğal bir süreçtir. Ancak tanıdıklığın yanında merak da kaybolursa kendini aynı ilişkinin içinde giderek daha uzak hissedebilirsin. Bazen partnerinle aranızda bir sorun olmadığı halde ilişkinin sana eskisi kadar iyi gelmediğini düşünebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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