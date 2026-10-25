Seni Bir İlişkiden Soğutan Gizli Sebep Ne?

Senin için bir ilişkide sevginin yalnızca söylenmesi yeterli değil, davranışlarla da gösterilmesi gerekiyor. Birinin seni sevdiğini söylemesi güzel olabilir ama asıl önemli olan, günlük hayatın içinde sana yer açması, seni merak etmesi ve yanında olduğunu hissettirmesi. Bu nedenle küçük gibi görünen ilgisizlikler zamanla sende büyük bir mesafeye dönüşebilir. Başlangıçta partnerinin yoğunluğunu anlayışla karşılayabilir, herkesin kendi hayatı olduğunu kabul edebilirsin. Ancak ilgisizlik sürekli hale geldiğinde kendine bazı sorular sormaya başlayabilirsin. Neden hep ilk mesajı sen atıyorsun? Neden birlikte vakit geçirmek için planları hep sen yapıyorsun? Neden sana iyi gelmeyen bir şeyi fark etmesini beklerken bunu tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyorsun?