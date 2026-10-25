Seni Bir İlişkiden Soğutan Gizli Sebep Ne?
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Bazen bir ilişkiden uzaklaşmak için büyük bir kavga yaşaman ya da ciddi bir sorunla karşılaşman gerekmez. Küçük bir davranış, zamanla biriken kırgınlıklar veya adını bile koyamadığın bir his, karşındaki kişiye bakışını tamamen değiştirebilir. Belki seni en çok ilgisizlik soğutuyor, belki anlaşılmadığını hissetmek ya da sürekli aynı şeyleri anlatmak zorunda kalmak... Peki, senin ilişkilerde farkında olmadan uzaklaşmana neden olan asıl şey ne?
1. Sevgilinle geçirdiğin sıradan bir günün sonunda seni en çok ne rahatsız eder?
2. Bir tartışma yaşadığınızda hangi davranış seni daha çok uzaklaştırır?
3. İlişkinin ilk zamanlarındaki heyecanın azaldığını hissettiğinde ne düşünürsün?
4. Sevgilin sana bir sürpriz hazırladı. Senin için en önemli şey ne olurdu?
5. . Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda yalnız hissedersin?
6. Sevgilinin hangi alışkanlığı zamanla seni ondan soğutabilir?
7. Sevgilin yoğun bir dönemden geçiyor ve sana daha az zaman ayırıyor. Seni en çok ne düşündürür?
8. İlişkide hangi cümleyi duymak seni en çok üzer?
İlgisizlik ve Değersiz Hissetmek
Anlaşılmamak ve Duygusal Yalnızlık
Tek Taraflı Emek ve Sorumluluk
Monotonluk ve Heyecan Kaybı
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